Эксперт рассказал о перспективах актеров из России в Голливуде

Он заявил, что русские актеры не могут вписаться в Голливуд, так как «катастрофически» не знают английского языка, а американцам не нужен представитель этой профессии, говорящий «с диким акцентом». Об этом пишет Pravda.Ru со ссылкой на Общественную Службу Новостей.
Шнейдеров также пояснил, что русские актеры в Голливуде будет играть исключительно русских персонажей второго плана. Точно такая же судьба ждут и любых других зарубежных актеров, за исключением испаноязычных артистов. По его словам, последние получают большие роли, поскольку свыше половины всех граждан Соединенных Штатов говорят по-испански, резюмировал кинокритик.