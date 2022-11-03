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Эксперт рассказал о перспективах актеров из России в Голливуде

3 ноября 15:49
Фото: piqsels.com
Кинокритик Давид Шнейдеров объяснил, почему лучшие отечественные актеры не смогли бы сделать карьеру на знаменитой «фабрике грез» — в Голливуде.

Он заявил, что русские актеры не могут вписаться в Голливуд, так как «катастрофически» не знают английского языка, а американцам не нужен представитель этой профессии, говорящий «с диким акцентом». Об этом пишет Pravda.Ru со ссылкой на Общественную Службу Новостей. 

Шнейдеров также пояснил, что русские актеры в Голливуде будет играть исключительно русских персонажей второго плана. Точно такая же судьба ждут и любых других зарубежных актеров, за исключением испаноязычных артистов. По его словам, последние получают большие роли, поскольку свыше половины всех граждан Соединенных Штатов говорят по-испански, резюмировал кинокритик.

#Общество
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