Эксперт рассказал о перспективах актеров из России в Голливуде

Он заявил, что русские актеры не могут вписаться в Голливуд, так как «катастрофически» не знают английского языка, а американцам не нужен представитель этой профессии, говорящий «с диким акцентом». Об этом пишет Pravda.Ru со ссылкой на Общественную Службу Новостей.