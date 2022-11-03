Эксперт предостерег россиян от покупки уже нарезанных фруктов и овощей

Он пояснил: если фрукты и овощи долго хранятся нарезанными, они теряют свои полезные свойства. Кроме того, в упаковку могут попасть куски подгнившего плода, из-за чего быстро испортится вся нарезка. И наконец, фрукты и овощи могут быть нарезаны с нарушением санитарных норм. И в этом случае употребление продукта может стать опасным для здоровья, подчеркнул Кутушов.