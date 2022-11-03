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Эксперт предостерег россиян от покупки уже нарезанных фруктов и овощей

3 ноября 08:06
Фото: pxhere.com
Врач-токсиколог, кандидат медицинских наук Михаил Кутушов объяснил, почему нежелательно приобретать в магазинах уже нарезанную плодоовощную продукцию.

По его словам, красиво нарезанные и упакованные кусочки овощей и фруктов - это, бесспорно, удобно, но при употреблении таких продуктов можно получить отравление.

Специалист отметил, что лучше всего покупать целые фрукты и овощи, а потом их нарезать непосредственно перед едой, пишет Pravda.Ru.

Он пояснил: если фрукты и овощи долго хранятся нарезанными, они теряют свои полезные свойства. Кроме того, в упаковку могут попасть куски подгнившего плода, из-за чего быстро испортится вся нарезка. И наконец, фрукты и овощи могут быть нарезаны с нарушением санитарных норм. И в этом случае употребление продукта может стать опасным для здоровья, подчеркнул Кутушов.

#Общество
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