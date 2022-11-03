«Единая Россия» инициировала акцию в поддержку семей мобилизованных россиян

Эти инициативы включают, в частности, единовременную выплату в размере не менее 195 тысяч рублей для граждан, призванных в ряды ВС РФ для участия в СВО, и добровольцев; исключение начисления процентов на сумму основного долга по ипотечным и потребительским кредитам военнослужащих, участвующих в СВО, и членов их семей в период кредитных каникул; бесплатное двухразовое питание для обучающихся в школе или на дому детей военнослужащих, участвующих в СВО, и погибших ветеранов боевых действий, а также другие виды поддержки.