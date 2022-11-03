Город55
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

«Единая Россия» инициировала акцию в поддержку семей мобилизованных россиян

3 ноября 08:38
Партия «Единая Россия» проводит акцию «Россия — единая семья!», приуроченную ко Дню народного единства. В рамках акции регионы собрали подарочные наборы семьям мобилизованных и добровольцев.

Каждый такой подарок отражает уникальность региона, в нем собраны не только национальные или местные продукты, но и сувениры с достопримечательностями, а также письма со словами поддержки. Об этом пишет rostovgazeta.ru.

 

Активисты из реготделения партии в Удмуртии  подготовили подарки для Омской области, а кубанские партийцы — многодетным семьям из Мариуполя. Подарки доставят в гуманитарный центр «Единой России», который функционирует в этом городе с марта и уже помог десяткам тысяч жителей. Помимо этого, волонтеры партии готовы адресно доставлять подарочные наборы в семьи, которым сложно добираться до гуманитарного центра.

 

Иркутская область направила в Ленинградскую свои наборы с чаем из байкальских и таежных трав, вареньем, кедровыми орешками, конфетами, сувенирными кружками с изображением карты Байкала. 

 

Подарки из Перми получат семьи мобилизованных в Саратовской области, из Оренбурга — в Вологодской. Орловская область обменяется с Амурской, а Калужская — с Курганской. В акции «Единой России» «Россия — единая семья!» принимают участие отделения партии из всех российских регионов, в том числе и из новых субъектов.

 

4 ноября «Единая Россия» также продолжит оказывать помощь семьям мобилизованных и решать их бытовые вопросы, будут проведены экскурсии и организованы праздники для детей беженцев. Единороссы намерены передать снаряжение и экипировку мобилизованным бойцам, а также навестить раненых участников СВО в госпиталях, информирует сайт «Единой России». 

 

Запланированы автопробеги, раздача ленточек-триколоров и тематические флешмобы, посвященные единству народов России.

 

По словам секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака, им направлено письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с инициативой об установлении единого перечня льгот и мер поддержки для всех участников СВО независимо от места жительства.

 

Эти инициативы включают, в частности, единовременную выплату в размере не менее 195 тысяч рублей для граждан, призванных в ряды ВС РФ для участия в СВО, и добровольцев; исключение начисления процентов на сумму основного долга по ипотечным и потребительским кредитам военнослужащих, участвующих в СВО, и членов их семей в период кредитных каникул; бесплатное двухразовое питание для обучающихся в школе или на дому детей военнослужащих, участвующих в СВО, и погибших ветеранов боевых действий, а также другие виды поддержки.

 

Подпишитесь
Режим повышенной готовности в Омске, скандал с Шаром Бухгольца, новогодняя экономия
Сегодня, 16:41
Омские дольщики, обманутые фирмой убитого Берга, вновь пытаются вернуть свои деньги
Сегодня, 11:31
Спустя 20 лет работы. В Омске ликвидировали роддом № 5
Сегодня, 09:23
А снег не знал и падал. Омичей ждут сильнейший ветер и мрачные будни
Сегодня, 13:15
«В резиновых сапогах только и ходить». Омичи сообщили о «затоплении» в Нефтяниках
Сегодня, 15:06
Шок. Омичи второй раз за неделю фиксируют тараканов в пирожках «Триумфа»
Сегодня, 16:10