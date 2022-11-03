«Единая Россия» инициировала акцию в поддержку семей мобилизованных россиян

Каждый такой подарок отражает уникальность региона, в нем собраны не только национальные или местные продукты, но и сувениры с достопримечательностями, а также письма со словами поддержки. Об этом пишет rostovgazeta.ru.
Активисты из реготделения партии в Удмуртии подготовили подарки для Омской области, а кубанские партийцы — многодетным семьям из Мариуполя. Подарки доставят в гуманитарный центр «Единой России», который функционирует в этом городе с марта и уже помог десяткам тысяч жителей. Помимо этого, волонтеры партии готовы адресно доставлять подарочные наборы в семьи, которым сложно добираться до гуманитарного центра.
Иркутская область направила в Ленинградскую свои наборы с чаем из байкальских и таежных трав, вареньем, кедровыми орешками, конфетами, сувенирными кружками с изображением карты Байкала.
Подарки из Перми получат семьи мобилизованных в Саратовской области, из Оренбурга — в Вологодской. Орловская область обменяется с Амурской, а Калужская — с Курганской. В акции «Единой России» «Россия — единая семья!» принимают участие отделения партии из всех российских регионов, в том числе и из новых субъектов.
4 ноября «Единая Россия» также продолжит оказывать помощь семьям мобилизованных и решать их бытовые вопросы, будут проведены экскурсии и организованы праздники для детей беженцев. Единороссы намерены передать снаряжение и экипировку мобилизованным бойцам, а также навестить раненых участников СВО в госпиталях, информирует сайт «Единой России».
Запланированы автопробеги, раздача ленточек-триколоров и тематические флешмобы, посвященные единству народов России.
По словам секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака, им направлено письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с инициативой об установлении единого перечня льгот и мер поддержки для всех участников СВО независимо от места жительства.
Эти инициативы включают, в частности, единовременную выплату в размере не менее 195 тысяч рублей для граждан, призванных в ряды ВС РФ для участия в СВО, и добровольцев; исключение начисления процентов на сумму основного долга по ипотечным и потребительским кредитам военнослужащих, участвующих в СВО, и членов их семей в период кредитных каникул; бесплатное двухразовое питание для обучающихся в школе или на дому детей военнослужащих, участвующих в СВО, и погибших ветеранов боевых действий, а также другие виды поддержки.