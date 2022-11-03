Диетолог: Макароны можно употреблять даже сидящим на диете

Аллерголог-иммунолог, диетолог Антонина Саволюк рассказала, что к набору веса приводят не сами макароны, а продукты, которые употребляются вместе с ними. Кроме того, макаронные изделия необходимо уметь правильно приготовить, и тогда их можно будет есть даже во время соблюдения диеты.

Специалист пояснила, что макаронные изделия содержат сложные углеводы, которые насыщают организм и заряжают его энергией. Также в их состав входят аминокислота триптофан, отвечающая за хорошее настроение, витамины В, Е и клетчатка. Об этом пишет Pravda.Ruсо ссылкой на Москва 24. По словам диетолога, приобретая макароны, нужно следить, чтобы они были изготовлены из твердых сортов пшеницы. Кроме того, при готовке не следует переваривать макаронные изделия — готовый продукт должен остаться слегка твердоватым. Такой способ приготовления называется «аль денте» и считается наиболее полезным, подчеркнула Саволюк. Она также напомнила, что макароны — это не гарнир, а самостоятельное блюдо, которое хорошо дополняют овощи, зелень, томатная паста и сыр.