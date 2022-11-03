Частичная мобилизация спровоцировала взрывной рост свадеб в Омской области

Как следует из официальной статистики управления ЗАГСа по Омской области, в сентябре этого года брак регистрировали 1116 раз в самом Омске и 1662 раза, если считать всю область. Тогда как за прошлый год сентябрь в регионе порадовал урожаем новых семей только 1234 раза. Стоит учесть, что частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября.