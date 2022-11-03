Частичная мобилизация спровоцировала взрывной рост свадеб в Омской области

В сентябре мобилизованным омичам разрешили жениться в день подачи заявления, и в ЗАГСах начался ажиотаж. Кроме самих омичей у нас в области регистрировали брак иногородние пары, потому что в омских учебных центрах для мобилизованных собрались мужчины со многих регионов.
Как следует из официальной статистики управления ЗАГСа по Омской области, в сентябре этого года брак регистрировали 1116 раз в самом Омске и 1662 раза, если считать всю область. Тогда как за прошлый год сентябрь в регионе порадовал урожаем новых семей только 1234 раза. Стоит учесть, что частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября.
Октябрь же превысил прошлогоднюю статистику браков больше, чем вдвое. В Омске поженились 1662 пары, а в области — 2373. В 2021 году цифры были сильно скромнее: 703 и 977 регистраций соответственно. Почти в 2,5 раза больше людей решило узаконить отношения. Определенно, разрешение жениться день в день сыграло тут статистике на пользу.
Напомним, Оксана Фадина в начале октября призвала омских мужчин не откладывать свадьбу. Также, за одну лишь неделю в середине месяца свадьбу сыграли 23 мобилизованных омича. 11 октября состоялась торжественная выездная регистрация сразу у 7 пар из Кузбасса.