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Бывший украинский депутат рассказал, где в Киеве находятся центры принятия решений

3 ноября 08:18
Фото: 1MI
Экс-депутат Рады Илья Кива заявил, что центры принятия решений в Киеве расположены глубоко под землёй и под прикрытием гражданских объектов.

Он пояснил, что западные военные советники развернули штабы под торговыми центрами и офисными зданиями в украинской столице. Об этом пишет Pravda.Ru со ссылкой на Telegram-канал политика.

Кива сообщил, что ВСУ и их западные кураторы не гнушаются использовать тактику живого щита. Им удобно прикрываться школами, больницами, детсадами, как казармами, а потом кричать о бесчеловечности противника, подчеркнул он.

В завершение экс-депутат рекомендовал жителям Киева избегать торговых и бизнес центров, так как это уже давно — военные цели.

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