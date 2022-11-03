Бывший украинский депутат рассказал, где в Киеве находятся центры принятия решений

Он пояснил, что западные военные советники развернули штабы под торговыми центрами и офисными зданиями в украинской столице. Об этом пишет Pravda.Ru со ссылкой на Telegram-канал политика.
Кива сообщил, что ВСУ и их западные кураторы не гнушаются использовать тактику живого щита. Им удобно прикрываться школами, больницами, детсадами, как казармами, а потом кричать о бесчеловечности противника, подчеркнул он.
В завершение экс-депутат рекомендовал жителям Киева избегать торговых и бизнес центров, так как это уже давно — военные цели.