Александр Бастрыкин взял под свой контроль ситуацию с ребенком-инвалидом из Омска

По информации следственного комитета, родители ребенка-инвалида длительное время не могли добиться помощи в реабилитации ребенка. Средства реабилитации должны выдавать в фонде социального страхования, который на данный момент не принимает мер по исправлению ситуации. Без необходимого оборудования состояние мальчика ухудшается.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК Р Омской области Марковиченко С. В. представить доклад о возможном нарушении прав ребенка-инвалида в Омской области.
Обновлено: в СУ СКР по Омской области отреагировали на поручение Александра Бастрыкина и сообщили о начале доследственной проверки в отношении работников реготделения Фонда социального страхования.