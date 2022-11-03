Александр Бастрыкин взял под свой контроль ситуацию с ребенком-инвалидом из Омска

По информации следственного комитета, родители ребенка-инвалида длительное время не могли добиться помощи в реабилитации ребенка. Средства реабилитации должны выдавать в фонде социального страхования, который на данный момент не принимает мер по исправлению ситуации. Без необходимого оборудования состояние мальчика ухудшается.