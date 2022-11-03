Город55
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Александр Бастрыкин взял под свой контроль ситуацию с ребенком-инвалидом из Омска

3 ноября 08:29
Фото: 1MI
иллюстрация
Председатель Следственного Комитета РФ обеспокоился ситуацией с ребенком-инвалидом из Омской области и поручил проверить соблюдение прав ребенка.

По информации следственного комитета, родители ребенка-инвалида длительное время не могли добиться помощи в реабилитации ребенка. Средства реабилитации должны выдавать в фонде социального страхования, который на данный момент не принимает мер по исправлению ситуации. Без необходимого оборудования состояние мальчика ухудшается.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК Р Омской области Марковиченко С. В.  представить доклад о возможном нарушении прав ребенка-инвалида в Омской области.

Обновлено: в СУ СКР по Омской области отреагировали на поручение Александра Бастрыкина и сообщили о начале доследственной проверки в отношении работников реготделения Фонда социального страхования.

Александр Бастрыкин взял на контроль расследование о нападении на омскую пенсионерку
Узнать подробнее
#Дарья Зыкова#Общество#Новости#Омская область#Александр Бастрыкин#Дети#Жалобы#Инвалид#Ск рф
Подпишитесь
Режим повышенной готовности в Омске, скандал с Шаром Бухгольца, новогодняя экономия
Сегодня, 16:41
Омские дольщики, обманутые фирмой убитого Берга, вновь пытаются вернуть свои деньги
Сегодня, 11:31
Спустя 20 лет работы. В Омске ликвидировали роддом № 5
Сегодня, 09:23
А снег не знал и падал. Омичей ждут сильнейший ветер и мрачные будни
Сегодня, 13:15
«В резиновых сапогах только и ходить». Омичи сообщили о «затоплении» в Нефтяниках
Сегодня, 15:06
Шок. Омичи второй раз за неделю фиксируют тараканов в пирожках «Триумфа»
Сегодня, 16:10