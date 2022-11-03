900 млрд направят в новые регионы из бюджета РФ

Как пишет Infox со ссылкой на «Известия», средства нужны в том числе для заполнения банкоматов и поддержания оборота наличности в регионах. Рассматривается возможность напечатать необходимую сумму: предполагается, что в силу незначительного объема дополнительная эмиссия не окажет значительного влияния на развитие инфляции.
Ранее министр финансов Антон Силуанов предположил, что необходимую для восстановления новых территорий сумму можно получить от сырьевой сверхренты. Впрочем, у многих специалистов есть сомнения в реальности этих поступлений сегодня. Таким образом, вопрос об источнике средств для поддержки новых регионов остается открытым.