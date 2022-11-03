900 млрд направят в новые регионы из бюджета РФ

Как пишет Infox со ссылкой на «Известия», средства нужны в том числе для заполнения банкоматов и поддержания оборота наличности в регионах. Рассматривается возможность напечатать необходимую сумму: предполагается, что в силу незначительного объема дополнительная эмиссия не окажет значительного влияния на развитие инфляции.