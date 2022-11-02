ВСК сообщила о популярных среди россиян местах отдыха во время ноябрьских праздников

На них приходится 61 процент в общем объеме таких программ. И такая популярность этой страны — уже традиция.
Как сообщает newsnn.ru, отдых в Египте уже не пользуется такой популярностью среди жителей РФ. Туда отправляется в 2,5 раза меньше туристов, чем в минувшем году. На это направление оформляется сегодня всего семь процентов полисов ВЗР. Зато ряд стран СНГ стал, наоборот, более востребован. В них поток туристов увеличился в среднем двукратно.
Помимо Турции и Египта, в тройку лидеров вошли Арабские Эмираты. Туда покупается примерно девять процентов полисов ВЗР.
Что же касается ближнего зарубежья, самой популярной в этом году у российских туристов оказалась Армения. С этим направлением связано четыре процента полисов. В ушедшем году их было в два раза меньше.
Еще 11 процентов россиян хотели бы отдохнуть в ноябрьские праздники в разных странах. Причем 55 процентов предпочтений приходится на пять направлений. Больше всего россиян, выбирающих страны ближнего зарубежья, путешествуют по Армении, Грузии и Казахстану. А кому-то интересны только страны Средней Азии. Речь о Киргизии, Таджикистане и Узбекистане.