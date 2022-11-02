ВСК сообщила о популярных среди россиян местах отдыха во время ноябрьских праздников

Как сообщает newsnn.ru, отдых в Египте уже не пользуется такой популярностью среди жителей РФ. Туда отправляется в 2,5 раза меньше туристов, чем в минувшем году. На это направление оформляется сегодня всего семь процентов полисов ВЗР. Зато ряд стран СНГ стал, наоборот, более востребован. В них поток туристов увеличился в среднем двукратно.