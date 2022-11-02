Врачи раскрыли причины роста психосоматических заболеваний среди россиян

Терапевт Тимур Асанов в беседе с Общественной службой новостей рассказал о причинах такого явления.
Прежде всего, врач отметил разнообразие жалоб. Симптоматика есть, а причин нет. Однако у всех этих пациентов есть нечто общее — они продолжительное время находились в стрессовом состоянии.
Психолог Наталья Браженская отметила, что психосоматика — это не миф. От внутреннего состояния человека в значительной мере зависит его самочувствие. Примерами психосоматических заболевания являются близорукость, повышенное давление, ожирение, различные воспалительные процессы.
Такой категории пациентов психолог советует найти способы снятия напряжения. Например, теплая ванна, чай с медом, физические упражнения, прогулки, общение с близкими. Однако медицинское наблюдение также не будет лишним, а если недомогание сильное — то обязательным.