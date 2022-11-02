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Врачи раскрыли причины роста психосоматических заболеваний среди россиян

2 ноября, 19:23
Врачи отмечают всплеск заболеваний неустановленного происхождения.

Терапевт Тимур Асанов в беседе с Общественной службой новостей рассказал о причинах такого явления.

Прежде всего, врач отметил разнообразие жалоб. Симптоматика есть, а причин нет. Однако у всех этих пациентов есть нечто общее — они продолжительное время находились в стрессовом состоянии.

Психолог Наталья Браженская отметила, что психосоматика — это не миф. От внутреннего состояния человека в значительной мере зависит его самочувствие. Примерами психосоматических заболевания являются близорукость, повышенное давление, ожирение, различные воспалительные процессы.

Такой категории пациентов психолог советует найти способы снятия напряжения. Например, теплая ванна, чай с медом, физические упражнения, прогулки, общение с близкими. Однако медицинское наблюдение также не будет лишним, а если недомогание сильное — то обязательным.

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