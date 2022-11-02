Врач рассказала о безвредной дозе БАДов

Чтобы свести к минимуму подобные проблемы, человек принимает биоактивные добавки — БАДы. Однако их можно применять лишь в определенных дозах. Об этом рассказала в беседе с Общественной службой новостей эндокринолог Светлана Калиниченко.
Витамин D и Омега-3 нужны каждому жителю России, в том числе — детям. Железо необходимо принимать людям, которые не употребляют красное мясо, а также постящимся россиянам.
При наличии проблем с пищеварительной системой организму требуется витамин В12.
Эндокринолог отметила, что поскольку витамины D, B12, Омега-3, железо, йод между собой сочетаются. Если принимать их в виде биодобавок, то это будет безопасно. При употреблении лекарственных препаратов могут появиться побочные эффекты. Если человек одновременно принимает 5-6 БАДов, то это может оказывать негативное воздействие на организм.