Врач рассказала о безвредной дозе БАДов

Эндокринолог отметила, что поскольку витамины D, B12, Омега-3, железо, йод между собой сочетаются. Если принимать их в виде биодобавок, то это будет безопасно. При употреблении лекарственных препаратов могут появиться побочные эффекты. Если человек одновременно принимает 5-6 БАДов, то это может оказывать негативное воздействие на организм.