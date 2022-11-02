В России предложили узаконить использование дипфейков в кинематографе

Как отметил Виноградов, после смерти актера и любого другого человека его аватар можно использовать исключительно по согласию детей, родителей, супругов, что регламентировано ГК РФ. Исключения есть, однако они, по мнению эксперта, не считаются релевантными для использования изображения с помощью технологии дипфейк, пишет 360tv.ru, ссылаясь на «Парламентскую газету».
В настоящее время законом не регулируется авторское право в вопросах использования дипфейков — здесь есть как материальный, так и моральный аспект, подчеркивает правовед.
По мнению зампреда Комитета ГД РФ по культуре, заслуженной артистки РСФСР Елены Драпеко, инновационные технологии нужно применять, однако не в ущерб «доброму имени людей, которых уже нет с нами». Драпеко подчеркнула, что грань здесь тонкая: захотел бы и смог бы артист сыграть то, в чем был использован его образ.