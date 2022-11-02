В России предложили узаконить использование дипфейков в кинематографе

По мнению зампреда Комитета ГД РФ по культуре, заслуженной артистки РСФСР Елены Драпеко, инновационные технологии нужно применять, однако не в ущерб «доброму имени людей, которых уже нет с нами». Драпеко подчеркнула, что грань здесь тонкая: захотел бы и смог бы артист сыграть то, в чем был использован его образ.