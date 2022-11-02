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В омской фирме прошли обыски из-за «сэкономленных» налогов на 18 млн рублей

2 ноября 09:25
Фото: 1MI

В Омске прошли обыски на производстве металлоконструкций

Директора и нескольких сотрудников ООО «К-Проект» заподозрили в желании скрыть доходы от налоговой.

В пресс-службе СУ СКР по Омской области сообщили о проверке в отношении директора и остальных руководителей  ООО «К-Проект». Из подозревают в подаче в налоговую заведомо фиктивных документов.

По версии следователей, с января 2017 по март 2020 года руководство предприятия занижало налоговую базу, и в итоге за три года удалось сэкономить порядка 18 млн рублей.

Сообщается, что сейчас в офисе и дома у фигурантов проходят обыски, изъяты технические средства, документация, проводятся допросы, иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Согласно открытым данным, ООО «К-Проект» зарегистрировано в Омске и занимается производством металлоконструкций и строительством административных зданий.

#Ольга Акамова#Общество#Новости#Омская область#Обыск#Налоги#Следователи
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