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В Омской больнице спасли жизнь пациенту с редкой патологией

2 ноября 13:28
Фото: 1MI
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Вместо двух почек у него обнаружили одну большую.

По сообщению пресс-службы министерства здравоохранения Омской области, в БСМП № 1 спасли от смертельного кровотечения пациента с редкой патологией.

В больницу, в тяжелом состоянии, поступил мужчина, упавший с крыши частного дома. У него обнаружили перелом плеча, многочисленные ушибы (в том числе внутренних органов), а также признаки кровотечения и забрюшинную гематому. Во время обследования мужчине становилось все хуже и хуже, но врачам не удавалось найти место, откуда вытекает кровь.

Сделав мультиспиральную компьютерную томографию, врачи обнаружили у пациента дополнительную почечную артерию, которая образовывала единый орган.

«Вместо двух почек, как у обычного человека, мы увидели одну большую, подковообразную почку. А на КТ была обнаружена еще и дополнительная артерия, которая выходит из подвздошный артерии и питает нижние полюса почки. Именно она повредилась при падении и дала кровотечение. И сложность состояла в том, что во время операции предстояло бороться за сохранность уже не одной почки, а сразу двух», — рассказал врач-рентгенхирург.

В итоге операция прошла успешно благодаря внимательности врачей. Пациент обошелся без крупной полостной операции, без большой кровопотери и без длительной реабилитации.

Фото: Пресс-служба министерства здравоохранения Омской области
#Юлия Бармина#Больница#БСМП-1#Операция#Врачи
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