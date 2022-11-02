В Омской больнице спасли жизнь пациенту с редкой патологией

В больницу, в тяжелом состоянии, поступил мужчина, упавший с крыши частного дома. У него обнаружили перелом плеча, многочисленные ушибы (в том числе внутренних органов), а также признаки кровотечения и забрюшинную гематому. Во время обследования мужчине становилось все хуже и хуже, но врачам не удавалось найти место, откуда вытекает кровь.