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Стало известно, почему в омской кадетской школе произошла отставка директора

2 ноября 03:33
Фото: мэрия Омска

Отставка директора из омской кадетской школы оказалась не связана с плохими кроватями

В мэрии Омска уточнили, почему произошла смена руководства в кадетской школе-интернате.

В пресс-службе мэрии Омска уточнили, почему уволился директор кадетской школы-интерната Константин Чернавский. В ведомстве рассказали, что его увольнение никак не связано с визитом мэра Омска Сергея Шелеста.

«На момент посещения Сергеем Николаевичем данной школы, директор уже подал заявление на увольнение по собственному желанию», — рассказали в городской администрации.

В мэрии добавили, что процесс покупки кроватей и назначение Владимира Прихоженко на пост директора шел одновременно. Напомним, что Сергей Шелест раскритиковал состояние кроватей в кадетской школе интернате, после чего их решили заменить.

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#Вероника Жукова#Политика#Новости#Омск#Сергей шелест#Кадеты#Отставки и назначения#Визит
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