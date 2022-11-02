Стало известно, почему в омской кадетской школе произошла отставка директора

В пресс-службе мэрии Омска уточнили, почему уволился директор кадетской школы-интерната Константин Чернавский. В ведомстве рассказали, что его увольнение никак не связано с визитом мэра Омска Сергея Шелеста.
«На момент посещения Сергеем Николаевичем данной школы, директор уже подал заявление на увольнение по собственному желанию», — рассказали в городской администрации.
В мэрии добавили, что процесс покупки кроватей и назначение Владимира Прихоженко на пост директора шел одновременно. Напомним, что Сергей Шелест раскритиковал состояние кроватей в кадетской школе интернате, после чего их решили заменить.