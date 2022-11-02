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Специалист предостерегла от частого употребления красного мяса

2 ноября 06:47
Фото: piqsels.com
Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина рассказала о негативных последствиях чрезмерного употребления красного мяса. По ее словам, этот продукт при частом включении в рацион способен спровоцировать развитие рака кишечника.

Эксперт отметила, что любое мясо, а красное в особенности, рекомендуется употреблять не чаще двух раз в неделю. Она пояснила, что существуют исследования, согласно результатам которых чрезмерное употребление красного мяса может вызвать рак кишечника, пишет Pravda.Ru. 

Соломатина объяснила, что мясо очень долго переваривается, и в связи с этим достаточно долго проходит по желудочно-кишечному тракту (ЖКТ). При распаде этого продукта образуются токсические вещества, что негативно отражается на всем организме. Впрочем, многое зависит от способа приготовления продукта — к примеру, жареное мясо считается тяжелой пищей, а котлеты и тефтели будут перерабатываться организмом быстрее, уточнила диетолог.

Кроме того, как отметила врач, после тепловой обработки мясо меняет свой pH. Это может привести к образованию и отложению солей мочевой кислоты, что чревато образованием камней в почках и развитием подагры.

Чтобы минимизировать возможные неприятные последствия, она рекомендовала употреблять такие виды мяса, как говядина, свинина и баранина, не чаще двух раз в неделю, тогда как мясо птицы и кролика можно есть хоть каждый день.

И наконец, для компенсации дисбаланса в организме диетолог посоветовала наряду с мясом включать в рацион большое количество зелени, как это принято у народов Кавказа.

#Общество
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