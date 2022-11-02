Специалист предостерегла от частого употребления красного мяса

Соломатина объяснила, что мясо очень долго переваривается, и в связи с этим достаточно долго проходит по желудочно-кишечному тракту (ЖКТ). При распаде этого продукта образуются токсические вещества, что негативно отражается на всем организме. Впрочем, многое зависит от способа приготовления продукта — к примеру, жареное мясо считается тяжелой пищей, а котлеты и тефтели будут перерабатываться организмом быстрее, уточнила диетолог.