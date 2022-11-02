Роману Солодкову пока только 24. И впереди целая жизнь, в которой будет так много побед. Однажды ему обязательно повезет, и он выйдет с клюшкой в составе своей команды на мировом Чемпионате. Но сама по себе перспектива оставаться в строю как можно дольше — тоже великий стимул просыпаться день за днем. И чувствовать себя полноценным человеком в мире, полном ограничений, но безграничных возможностей.