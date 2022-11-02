О спорте Роман рассуждает с азартом. Он человек, для которого важен процесс. И этому процессу парень отдается целиком. А себя называет абсолютно командным игроком.
«Хочется побед для своей команды. Хочется, чтобы моя команда побеждала — первое место или второе, или третье. Для меня вообще главное — это моя команда. А моя персональная мечта — это попасть на Чемпионат мира».
Популярность флорбол получил сначала в США и Канаде, затем в Швеции, а свой пик расцвета пережил в 70-х годах прошлого века. Именно тогда стала очевидна необходимость выработать единые стандарты и правила. Так Швеция стала фактически родиной этой игры, уже оттуда флорбол перекочевал по популярности в Финляндию и Швейцарию. В настоящее время существуют десятки национальных ассоциаций по всему миру. Есть своя и в нашей стране.
Таймы в этой игре длятся по двадцать минут. За это время важно забить как можно больше мячей в ворота соперников. Вот, собственно, если вкратце.
В этот вид спорта Роман пришел в 8 лет. И если не знать историю молодого человека, никогда не подумаешь, что у него есть особенности здоровья. Роман — слабослышащий. В жизни его страхует слуховой аппарат, но на поле, с клюшкой в руках, он, в конце концов, совершенная машина. А значит недуг — это не главное.
«В спорте главное — не сдаваться и обладать терпением. А еще спорт — это всегда тренировка мужества», — делится секретом успеха с журналистами проекта #безграничные_возможности2022 Рома.
Его ежедневно поддерживают мама и папа, а еще Юрий Андреевич — это тренер, который в спортивном зале фактически заменяет родителей.
«Когда мне будет сорок, надеюсь, я буду продолжать заниматься флорболом. Если здоровье позволит, конечно. Думаю, позволит, ведь этот вид спорта сам по себе дает здоровье, заряжает физически и эмоционально — это радость, это азарт».
Он не просто играет сам. В спортивном зале Роман помогает своим младшим товарищам добиться успехов в освоении этой необычной игры. На пальцах объясняет тактику прямо в процессе тренировки, и внимательно следит за техникой ведения матча.
Роману Солодкову пока только 24. И впереди целая жизнь, в которой будет так много побед. Однажды ему обязательно повезет, и он выйдет с клюшкой в составе своей команды на мировом Чемпионате. Но сама по себе перспектива оставаться в строю как можно дольше — тоже великий стимул просыпаться день за днем. И чувствовать себя полноценным человеком в мире, полном ограничений, но безграничных возможностей.