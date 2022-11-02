Россиянам рассказали, в каких торговых сетях выгоднее всего закупаться продуктами

В рамках исследования были изучены цены и ассортиментный ряд гипермаркетов, супермаркетов и магазинов «у дома». Примечательно, что «Пятерочке» удалось стать победителем и в «абсолютной категории» — среди сетей всех форматов. Минимальная стоимость на изучаемые товарные позиции в магазинах сети «Пятерочка» была зафиксирована в 11 городах.