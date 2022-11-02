Россиянам рассказали, в каких торговых сетях выгоднее всего закупаться продуктами

Как сообщает eg.ru, в «Магните» группа продуктов повседневного спроса обойдется дороже на 7,6% — стоимость корзины продуктов достигает 3568 рублей. Третье место в перечне наиболее экономичных магазинов получает «Дикси», где аналогичный перечень товаров будет стоить 3670 рублей.
Эксперты исследовательского холдинга изучали стоимость продовольственных продуктов первой необходимости в российских городах. В 13 из них (Архангельске, Астрахани, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде, Красноярске, Москве, Мытищах, Ростове-на-Дону, Петербурге, Тюмени, Уфе, Челябинске) именно в «Пятерочке» были зафиксированы самые низкие цены.
Исследователи проанализировали цены товаров из 32 групп, в том числе хлеба, овощей, фруктов, бакалеи, мяса, рыбы, молочных продуктов, яиц и некоторых других наименований.
Директор бизнес-направления «М-Ромир» Ксения Пайзанская подчеркивает, что именно цена является основным критерием, по которому потребители оценивают привлекательность магазина. При этом также важен и ассортимент, который позволяет покрыть все базовые потребности человека.
В рамках исследования были изучены цены и ассортиментный ряд гипермаркетов, супермаркетов и магазинов «у дома». Примечательно, что «Пятерочке» удалось стать победителем и в «абсолютной категории» — среди сетей всех форматов. Минимальная стоимость на изучаемые товарные позиции в магазинах сети «Пятерочка» была зафиксирована в 11 городах.
«Магнит» в формате «у дома» был признан самым бюджетным только в четырех городах, включая Казань, Краснодар, Новосибирск, Пермь. В Астрахани потребительская корзина обошлась в минимальную стоимость в сети гипермаркетов «Лента», в Тюмени самой выгодной признана сеть «Магнит Гипер», в Химках — «Дикси».