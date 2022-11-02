Прокуратура Омской области взяла на контроль проверку ДТП с микроавтобусом

По сообщению прокуратуры Омской области, на контроль взят ход проведения проверки по факту ДТП с участием микроавтобуса.
Напомним, что утром 2 ноября, на автодороге Омск–Черлак произошла авария. Микроавтобус выехал на встречную полосу и столкнулся с легковым автомобилем. В результате ДТП за медицинской помощью обратились несколько пассажиров, в том числе несовершеннолетняя девушка.
Результаты проверки, а также законность принимаемых процессуальных решений находится на контроле прокуратуры, добавили в ведомстве.