Прокуратура Омской области взяла на контроль проверку ДТП с микроавтобусом

Напомним, что утром 2 ноября, на автодороге Омск–Черлак произошла авария. Микроавтобус выехал на встречную полосу и столкнулся с легковым автомобилем. В результате ДТП за медицинской помощью обратились несколько пассажиров, в том числе несовершеннолетняя девушка.