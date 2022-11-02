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Омичка на коляске участвует в конкурсах красоты и побеждает в соревнованиях

2 ноября 10:48
Фото: 1MI
Надежда Фролушина говорит, что бассейн дает ей чувство свободы, которого она лишена в обычной жизни.

Из-за врожденных нарушений опорно-двигательного аппарата участница проекта #безграничные_возможности2022 жительница Омска Надежда Фролушина передвигается на коляске. Однако это не помешало ей получить два высших образования. Первое – юридическое в Томском госуниверситете. Однако, поняв, что профессия правоведа ее привлекает гораздо меньше, чем спортивная карьера, девушка поступила в омский СибГУФК, который окончила с отличием.

«В спорт я пришла уже взрослой, мне пришлось учиться всему с нуля, – рассказывает Надежда. – Плавать я могу только на спине. Тренировки проходят в спортивном бассейне, с холодной водой. В начале пути я тряслась от озноба, повышалась спастика (чрезмерный тонус мышц, болезненные судороги. – Прим. авт.). Но за годы постоянных тренировок привыкла к такой температуре воды. Плавать я полюбила сразу, потому что плавание дает мне свободу, которой у меня нет при движении на суше. Потихоньку, шаг за шагом, улучшала свои спортивные результаты».

Путь к первым победам и для обычных спортсменов часто бывает крайне непростым. Что говорить о людях, которые пробиваются на почетный пьедестал, находясь в инвалидной коляске. Поначалу Надежде приходилось самостоятельно искать средства для поездок на крупные соревнования. Без этого невозможно было получить высокие спортивные звания. А без них в свою очередь практически невозможно надеяться на финансирование для подготовки к выступлениям. Получался такой вот замкнутый круг. Однако уже тогда про омичку начали писать крупные федеральные спортивные СМИ. И в итоге у нашей героини все сложилось хорошо.

Сначала она получила звание кандидата в мастера спорта, потом – мастера спорта. Надежда выступает на дистанциях 50 и 100 метров на спине и 200 метров вольным стилем. Она неоднократно становилась чемпионкой Омской области, Сибирского федерального округа и России по паралимпийскому плаванию.

Однако, будучи человеком умным и хорошо образованным, наша героиня не просто добивается выдающихся спортивных результатов, но и пишет научные статьи. Предмет изучения, в том числе – она сама. В соавторстве со своим тренером Надежда Фролушина написала несколько работ по функциональной подготовке пловцов с поражением опорно-двигательного аппарата, где анализируются ее спортивные результаты и тренировки. Также научное внимание нашей героини приковано к вопросам совершенствования специальных координационных способностей в профессиональных пловцов с такими же сложностями, как у нее самой.

Кроме того, Надежда еще и просто яркая девушка. Среди спортивных наград у нее дома хранится и два диплома за участие в конкурсах красоты для девушек, передвигающихся на инвалидных колясках «Мисс интеграция 2018» и «Рожденная побеждать 2021».

Видео: 1MI
#Анна Микула#Общество#Видео
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