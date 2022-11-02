Путь к первым победам и для обычных спортсменов часто бывает крайне непростым. Что говорить о людях, которые пробиваются на почетный пьедестал, находясь в инвалидной коляске. Поначалу Надежде приходилось самостоятельно искать средства для поездок на крупные соревнования. Без этого невозможно было получить высокие спортивные звания. А без них в свою очередь практически невозможно надеяться на финансирование для подготовки к выступлениям. Получался такой вот замкнутый круг. Однако уже тогда про омичку начали писать крупные федеральные спортивные СМИ. И в итоге у нашей героини все сложилось хорошо.