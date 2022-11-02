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Омичи жалуются на голос робота в общественном транспорте

2 ноября 04:03
Фото: 1MI
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Омичи пожаловались на замену голоса в общественном транспорте

Голос Ирины Герлиц заменили на «Яндекс.Алису».

Вчера, 1 ноября, в группе «100 необычных мест Омска и Омской области» появилось сообщение о том, что в омском транспорте заменили голос, объявляющий остановки много лет.

Вместо родного для всех омичей голоса Ирины Герлиц, в автобусах теперь звучит «Яндекс.Алиса».

«Герлиц много лет проработала в дептрансе и настолько все было уместно, ещё одна локальная легенда. Зачем менять омскую фишку с настоящим голосом профессионального диктора на робота который будет везде в других городах, оставьте город узнаваемым, чтобы цеплял», — жалуется автор поста в группе.

В комментариях под записью также появился ответ администрации Омска. В мэрии считают, что голос Татьяны Шитовой, которая озвучила Алису, легко узнаваем и очень позитивно воспринимается пассажирами. Однако омичи с этим не согласны.

#Юлия Бармина#Город#Транспорт#Городской транспорт#Автобус
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