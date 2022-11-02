Омичи жалуются на голос робота в общественном транспорте

Вчера, 1 ноября, в группе «100 необычных мест Омска и Омской области» появилось сообщение о том, что в омском транспорте заменили голос, объявляющий остановки много лет.
Вместо родного для всех омичей голоса Ирины Герлиц, в автобусах теперь звучит «Яндекс.Алиса».
«Герлиц много лет проработала в дептрансе и настолько все было уместно, ещё одна локальная легенда. Зачем менять омскую фишку с настоящим голосом профессионального диктора на робота который будет везде в других городах, оставьте город узнаваемым, чтобы цеплял», — жалуется автор поста в группе.
В комментариях под записью также появился ответ администрации Омска. В мэрии считают, что голос Татьяны Шитовой, которая озвучила Алису, легко узнаваем и очень позитивно воспринимается пассажирами. Однако омичи с этим не согласны.