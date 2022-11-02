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ОК и «Культура.РФ» запускают серию подкастов к «Ночи искусств»

2 ноября 02:30
Фото: ОК
Ко всероссийской акции «Ночь искусств» в социальной сети Одноклассники выйдет серия подкастов «Культура и быт на Руси»: о семейной жизни, быте, фольклоре и старинных русских традициях. Пользователи соцсети смогут послушать материалы из постоянной рубрики «Культурный вопрос» портала «Культура.РФ».

С 1 по 5 ноября в официальной группе «Культура.РФ» будут выходить подкасты, в которых можно будет узнать, как женщины ухаживали за собой и зачем носили кокошник, откуда в фольклоре появились русалки, как колядовали и гадали. Пользователи ОК смогут услышать 23 подкаста разной тематики продолжительностью от двух до пяти минут.

Также к старту проекта пользователи смогут установить тематические рамки на аватар в ОК: «Затейник-сказочник», «Любитель сказок», «Мастер пословиц» и другие. Они доступны в приложении «Волшебные рамки».

ОК регулярно поддерживают учреждения культуры. Так в октябре этого года соцсеть вместе с порталом «Культура.РФ» подготовили интерактивный квиз к юбилею со дня рождения Марины Цветаевой. Пользователи могли узнать, как хорошо они знают лирику российской поэтессы. В ноябре прошлого года к «Ночи искусств» в ОК проходила серия трансляций из учреждений культуры со всей страны. Пользователи соцсети смотрели лекции о русском народном творчестве и обычаях.

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