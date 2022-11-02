Одежду сжег, а нож выбросил в Иртыш. Нашли омича, который ударил ножом прохожего

Пресс-служба УМВД Омской области сообщила, что нашелся и задержан человек, который пырнул ножом случайного прохожего на остановке «Арктическая». Злоумышленник попал на записи камер в салоне автобуса. На него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
Сотрудники уголовного розыска задержали ранее судимого 52-летнего жителя Ленинского округа. Выяснилось, что 28 октября несколько мужчин ссорились в автобусе, из-за чего омич сделал им замечание и продемонстрировал нож. Кондуктор высадила его на остановке, а на следующей вышли ругающиеся пассажиры, распивавшие алкоголь. Через некоторое время вся троица встретилась и конфликт продолжился.
Мимо проходил еще один омич и сделал замечание участнику ссоры, в руках которого был нож. В ответ тот нанес прохожему удар в область грудной клетки, после чего скрылся. Очевидцы вызвали бригаду скорой помощи. Сейчас потерпевший с колото-резаной раной находится в реанимации.
Напомним, омича с ножом еще с 30 октября объявили в розыск. Сейчас же он найден, ведется расследование уголовного дела. На допросе следователь установил, что мужчина знал о розыске, верхнюю одежду сжег, а нож выбросил в Иртыш.