Одежду сжег, а нож выбросил в Иртыш. Нашли омича, который ударил ножом прохожего

Мимо проходил еще один омич и сделал замечание участнику ссоры, в руках которого был нож. В ответ тот нанес прохожему удар в область грудной клетки, после чего скрылся. Очевидцы вызвали бригаду скорой помощи. Сейчас потерпевший с колото-резаной раной находится в реанимации.