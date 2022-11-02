Надежная защита от водителей без ОСАГО

ДТП или даже повреждение на парковке могут серьезно сказаться не только на семейном бюджете, но и на наших планах. Чтобы избежать неприятностей, не всегда достаточно большого опыта вождения и соблюдения ПДД: к сожалению, аварии могут происходить по вине менее внимательных и опытных участников дорожного движения. И еще хуже, если у них нет полиса ОСАГО.
По закону у каждого водителя в России должен быть полис «автогражданки». Он защищает автомобилиста, виновного в ДТП, от непредвиденных расходов – ущерб пострадавшему возместит страховая компания.
Несмотря на то, что без ОСАГО водить автомобиль на дорогах общего пользования нельзя, в России увеличивается число автомобилистов, у которых такого полиса нет. По разным оценкам участников страхового рынка, в России насчитывается от 2 до 5 млн водителей, автогражданская ответственность которых не застрахована. При этом, злостных нарушителей правил дорожного движения в стране – порядка 10% от всех автовладельцев, то есть более 5 млн человек. Причем часто бывает, что водители без ОСАГО и любители опасной езды – одни и те же люди.
Что делать, если вы попали в ДТП, виновником которого стал автомобилист без ОСАГО? К сожалению, добросовестные водители, которые сталкиваются с такими лихачами, не могут рассчитывать на выплату по ОСАГО от страховой компании. Рассмотрим аварию, произошедшую в Подмосковье.
Автомобилист на BMW ехал по главной дороге. По прилегающей двигался Lexus, водитель которого решил не уступать дорогу. Первый автомобилист оказался в безвыходной ситуации и не смог избежать столкновения – в результате его автомобиль ударил Lexus в боковую дверь. ГИБДД зафиксировала, что виновником ДТП был водитель на Lexus. Однако за рулем Lexus оказался не владелец машины. Кроме того, виновник происшествия не был застрахован по ОСАГО. Соответственно, первый водитель не мог получить компенсацию по ОСАГО за пострадавшее имущество. Его выручил полис каско – машина была отремонтирована, причем ремонт обошелся более чем в 800 000 рублей.
Немаловажно, что полис каско полезен для вас и в том случае, если на дороге ущерб вашему автомобилю причинит автомобилист с полисом ОСАГО. Ведь возмещения по «автогражданке» часто недостаточно. Лимит компенсации по ОСАГО за ущерб имуществу – всего 400 000 рублей
Таким образом, каско станет полезным дополнением к вашему полису ОСАГО, защитой от непредвиденных расходов на восстановление машины и поможет вернуться за руль сразу после ее ремонта. Кроме того, только по каско автомобиль будет отремонтирован, если ущерб ему (неумышленно) причините вы сами.
В настоящее время у водителей имеется большой выбор различных предложений по каско – для любого автомобиля и бюджета. Наибольшую экономию страховые компании предлагают добросовестным водителям с хорошей страховой историей. Аккуратные автовладельцы, которые уверены в качестве своего вождения, могут купить полис каско «Автокаско Профи» в страховой компании «СОГАЗ» по цене от 4 500 рублей. Это специальный полис каско, который защищает, в том числе, и от водителей без ОСАГО.
Преимущества полиса «Автокаско Профи»:
Условия страхования:
Стоимость полиса
4 500 руб.
6 000 руб.
9 000 руб.
Оформляйте полис «Автокаско Профи» – и будьте уверены на дороге!
[1] Ущерб при ДТП возмещается в пределах страховой суммы, которая устанавливается в размере действительной стоимости автомобиля, но не более 1 000 000 руб.
[2] Осмотр автомобиля, если в полис не включается дополнительный риск «Хищение (угон)».
[3] Иной виновник ДТП – участник ДТП, дорожные, дорожно-эксплуатационные, коммунальные, технические службы или иное лицо.
[4] За исключением легковых иностранных автомобилей премиального сегмента.
[5] Марки автомобилей: Audi, Bentley, BMW, Cadillac, Ferrari, Genesis, Infiniti, Jaguar, Lamborghini, Land Rover, Lexus, Maserati, Mercedes, Porsche, Rolls-Royce, Toyota, Volvo.