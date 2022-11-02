Начальника отдела полиции № 7 Омска поместили под стражу на 2 месяца

Пресс-служба Куйбышевского районного суда сообщила об удовлетворении ходатайства СУ СКР Омской области.
Начальника отдела полиции № 7 УМВД России по г. Омску Козлова Антона заключили под стражу на 2 месяца, то есть по 30 декабря 2022г. Содержать его будут в омском СИЗО.
Следствие объяснило запрошенную меру тем, что, находясь на свободе, бывший начальник отдела полиции может скрыться или оказать воздействие на свидетелей.
Это не означает, что судьба Антона Козлова решится перед Новым годом. Срок пребывания в СИЗО может быть продлен до окончания расследования.
Напомним, бывшего начальника отдела полиции № 7 обвиняют по ч. 3 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий из корысти» за покровительство нелегальной торговли табаком. Вчера он был задержан, в квартире и на рабочем месте полицейского проходили обыски.