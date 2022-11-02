Москва и Петербург утратили лидерство. В какие регионы уезжают на ПМЖ из Омска

Пресс-служба омского Росреестра поделилась итогами по переоформлению жилья за 3 квартал 2022 года. Выяснилось, что с июля по сентябрь омичи чаще всего регистрировали права на жилье в Новосибирской области. Москва уступила первенство, взяла «серебро». На третьем месте с «бронзой» Тюмень, а только на четвертом — Санкт-Петербург, городу с Медным всадником досталась от омичей «медь».
С июля по сентябрь 2022 года Кадастровой палатой и МФЦ от омичей приняли 664 заявления о дистанционном проведении государственной регистрации права. Из всех заявлений на соседние субъекты приходится 30%. В Новосибирской области приобрели жилье — 18%, В Тюменской — 12%.
Центральная Россия уступила Сибири. Доля приобретений жилья в Москве и Московской области составила 15%, в Санкт-Петербурге — 11%
В первом полугодии любимчиком был Краснодарский край, но пришло лето, омичи отогрелись и перестали активно переезжать на юга.