Москва и Петербург утратили лидерство. В какие регионы уезжают на ПМЖ из Омска

Пресс-служба омского Росреестра поделилась итогами по переоформлению жилья за 3 квартал 2022 года. Выяснилось, что с июля по сентябрь омичи чаще всего регистрировали права на жилье в Новосибирской области. Москва уступила первенство, взяла «серебро». На третьем месте с «бронзой» Тюмень, а только на четвертом — Санкт-Петербург, городу с Медным всадником досталась от омичей «медь».