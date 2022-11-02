Город55
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Москва и Петербург утратили лидерство. В какие регионы уезжают на ПМЖ из Омска

2 ноября 07:22
Фото: 1MI
иллюстрация

Омичи активно покупали недвижимость в неожиданных местах в 3 квартале 2022 года

Москва не нужна. Омичи все больше выбирают для покупки жилья другие города и регионы.

Пресс-служба омского Росреестра поделилась итогами по переоформлению жилья за 3 квартал 2022 года. Выяснилось, что с июля по сентябрь омичи чаще всего регистрировали права на жилье в Новосибирской области. Москва уступила первенство, взяла «серебро». На третьем месте с «бронзой» Тюмень, а только на четвертом — Санкт-Петербург, городу с Медным всадником досталась от омичей «медь».

С июля по сентябрь 2022 года Кадастровой палатой и МФЦ от омичей приняли 664 заявления о дистанционном проведении государственной регистрации права. Из всех заявлений на соседние субъекты приходится 30%. В Новосибирской области приобрели жилье — 18%, В Тюменской — 12%.

Центральная Россия уступила Сибири. Доля приобретений жилья в Москве и Московской области составила 15%, в Санкт-Петербурге — 11%

В первом полугодии любимчиком был Краснодарский край, но пришло лето, омичи отогрелись и перестали активно переезжать на юга.

Где на Руси жить хорошо? Что говорит Росстат
Узнать подробнее
#Дарья Зыкова#Общество#Новости#Омск#Россия#Статистика#Жилье#Покупки#Регистрация#Росреестр
Подпишитесь
Режим повышенной готовности в Омске, скандал с Шаром Бухгольца, новогодняя экономия
Сегодня, 16:41
Омские дольщики, обманутые фирмой убитого Берга, вновь пытаются вернуть свои деньги
Сегодня, 11:31
Спустя 20 лет работы. В Омске ликвидировали роддом № 5
Сегодня, 09:23
А снег не знал и падал. Омичей ждут сильнейший ветер и мрачные будни
Сегодня, 13:15
«В резиновых сапогах только и ходить». Омичи сообщили о «затоплении» в Нефтяниках
Сегодня, 15:06
Шок. Омичи второй раз за неделю фиксируют тараканов в пирожках «Триумфа»
Сегодня, 16:10