«Магнит» предложил повысить предельный тариф по обращению с твердыми коммунальными отходами в Омской области на 45%.
Согласно проекту приказа РЭК с 1 декабря будет вывоз мусора будет стоить 9939,64 рубля за тонну или 1482,83 рубля за куб. Пока что это стоит 1018,95 рублей за куб. Приказ еще не подписали. Также энергетическая комиссия пообещала, что омичам тарифы хотят поднять только на 9%, а остальное компенсирует регоператору областной бюджет.
В пресс-службе РЭК Омской области сообщили, что формирование тарифной политики происходит на федеральном уровне. И в источниках федеральных органов власти появилась информация о планируемом повышении стоимости коммунальных услуг с декабря 2022 года в среднем на 9%. Но по состоянию на 31 октября 2022 г. постановление о переносе утверждения тарифов на 2023 год не принято. Поэтому тарифы, вступающие в силу с 1 декабря 2022 года пока еще не установлены.
Все ресурсоснабжающие организации региона подали свои предложения в РЭК Омской области еще до 1 мая 2022 года для оценки обоснованности с точки зрения инфляции и технических показателей. Формирование тарифов на 2023 г. разработано Минэкономразвития и одобрено на заседании Правительства РФ от 22 сентября.
Взаимоотношения Омска и оператора по вывозу мусора «Магнит» всегда были непростыми. Как необоснованно повышались тарифы, какие разгорались скандалы, к чему приводили расследования, можно почитать здесь: