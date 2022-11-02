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«Магнит» хочет на 45% поднять стоимость вывоза мусора в Омской области

2 ноября 10:43
Фото: 1MI
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Для омичей цены на вывоз мусора хотят увеличить на 9%

В Омске могут вырасти тарифы на вывоз мусора на 9% для потребителя, а в проекте приказа вообще значится 45%. Разницу придется оплатить бюджету области.

«Магнит» предложил повысить предельный тариф по обращению с твердыми коммунальными отходами в Омской области на 45%.

Согласно проекту приказа РЭК с 1 декабря будет вывоз мусора будет стоить 9939,64 рубля за тонну или 1482,83 рубля за куб. Пока что это стоит 1018,95 рублей за куб. Приказ еще не подписали. Также энергетическая комиссия пообещала, что омичам тарифы хотят поднять только на 9%, а остальное компенсирует регоператору областной бюджет.

Фото: Портал правительства Омской области

В пресс-службе РЭК Омской области сообщили, что формирование тарифной политики происходит на федеральном уровне. И в источниках федеральных органов власти появилась информация о планируемом повышении стоимости коммунальных услуг с декабря 2022 года в среднем на 9%. Но по состоянию на 31 октября 2022 г. постановление о переносе утверждения тарифов на 2023 год не принято. Поэтому тарифы, вступающие в силу с 1 декабря 2022 года пока еще не установлены.

Все ресурсоснабжающие организации региона подали свои предложения в РЭК Омской области еще до 1 мая 2022 года для оценки обоснованности с точки зрения инфляции и технических показателей. Формирование тарифов на 2023 г. разработано Минэкономразвития и одобрено на заседании Правительства РФ от 22 сентября.

Взаимоотношения Омска и оператора по вывозу мусора «Магнит» всегда были непростыми. Как необоснованно повышались тарифы, какие разгорались скандалы, к чему приводили расследования, можно почитать здесь:

Мусорная реформа в Омске. Три года спустя
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#Дарья Зыкова#Экономика#Новости#Омская область#Тарифы#Магнит#Вывоз мусора#РЭК Омской области#Касается каждого
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