В пресс-службе РЭК Омской области сообщили, что формирование тарифной политики происходит на федеральном уровне. И в источниках федеральных органов власти появилась информация о планируемом повышении стоимости коммунальных услуг с декабря 2022 года в среднем на 9%. Но по состоянию на 31 октября 2022 г. постановление о переносе утверждения тарифов на 2023 год не принято. Поэтому тарифы, вступающие в силу с 1 декабря 2022 года пока еще не установлены.