«Единая Россия» заявила о необходимости единых льгот для участников СВО

Как сообщает rostovgazeta.ru, компенсировать средства на данные цели регионам должен федеральный бюджет.
По информации, озвученной Турчаком в письме, регионы уже сообщили о введении примерно полсотни мер поддержки участников СВО. Их детей кормят в школах горячими обедами, и платить им за них не надо. Отправленные в зону боевых действий могут рассчитывать на налоговые льготы и разовые выплаты. Но возможности, которые есть у столичного или «нефтяного» тюменского бюджетов, совсем другие, чем может себе позволить пензенский или читинский. Шансы выжить, получить ранение или погибнуть у всех, кто находится в зоне боевых действий, равны. Поэтому и льготы, предусмотренные для них, должны быть одинаковые.
Суть предложений ЕР сводится к тому, что размер единовременной выплаты не может быть меньше 195 тысяч рублей для отправленных в зону СВО. Должно быть исключено начисление процентов на сумму основного долга, если военнослужащими или членами их семей прежде была взята ипотека или кредит на потребительские нужды. На то время, пока действуют кредитные каникулы, финансовым организациям, выдавшим такой заем, должна предоставляться компенсация за счет средств федерального бюджета.
По данным сайта партии ER.RU, дети тех, кто принимает участие в СВО, должны иметь право дважды в день питаться бесплатно. Независимо от того, проходят они обучение в школе или дома. А детям погибших в СВО нужно бесплатно предоставлять лекарства, отпускаемые по рецепту. И у них должно быть право каждый год бесплатно получать лечение в санаториях.
Часть из этого списка ЕР взяла за основу, разрабатывая соответствующие проекты федеральных законов, которые призваны обеспечить участников СВО такими льготами. Теперь в партии ждут, что скажет правительство.
Напомним, что после того как российские власти объявили начало СВО, единороссам удалось собрать свыше 500 миллионов рублей. Эту сумму составили пожертвования со стороны физических и юридических лиц. На эти деньги удалось закупить ряд продуктов, средства реабилитации для инвалидов, детские товары и предметы первой необходимости. А еще более миллиарда рублей пошло на закупку тысяч квадрокоптеров, беспилотников, средств связи, тепловизоров и элементов экипировки.
В регионах, где идут боевые действия, «Единой Россией» были открыты гуманитарные центры. Их количество превышает четыре десятка. Из них 15 находятся в ДНР, включая 10, открытых в Мариуполе.
«С начала специальной военной операции региональное отделение партии «Единая Россия» стало инициатором сбора гуманитарной помощи для Донбасса. За восемь месяцев уже отправлено более 150 тонн различного груза. Совместно с омскими предприятиями, депутатами всех уровней, омичами были собраны и отправлены макаронные изделия, консервы, крупы, мука, сахар, чай, кофе, бутилированная вода, а также средства гигиены, инструменты и расходные материалы к ним, хозяйственные товары. В конце июля этого года Стаханов, расположенный в Луганской народной республике, стал подшефным городом Омской области. Соответствующее соглашение подписали губернатор Омской области Александр Бурков и глава администрации Стаханова Сергей Жевлаков. В Стаханов были отправлены строительные материалы и техника, а к учебному году дети Стаханова получили школьные принадлежности. Сейчас региональное отделение партии активно собирает подарки к Новому году для детей Стаханова, планируем отправить праздничный груз уже в декабре.
Поучаствовать в акции могут все омичи, принеся ёлочные игрушки, цветную бумагу, костюмы сказочных героев, искусственные ели и гирлянды в штаб общественной поддержки по адресу: проспект Маркса, 6», — рассказал руководитель фракции партии «Единая Россия» в Законодательном собрании Омской области Александр Артемов.