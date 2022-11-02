«Единая Россия» заявила о необходимости единых льгот для участников СВО

По информации, озвученной Турчаком в письме, регионы уже сообщили о введении примерно полсотни мер поддержки участников СВО. Их детей кормят в школах горячими обедами, и платить им за них не надо. Отправленные в зону боевых действий могут рассчитывать на налоговые льготы и разовые выплаты. Но возможности, которые есть у столичного или «нефтяного» тюменского бюджетов, совсем другие, чем может себе позволить пензенский или читинский. Шансы выжить, получить ранение или погибнуть у всех, кто находится в зоне боевых действий, равны. Поэтому и льготы, предусмотренные для них, должны быть одинаковые.