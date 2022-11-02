Читатели Mirror критикуют нового британского премьера за повышение налогов

Под статьёй появилось множество гневных комментариев. Один из недовольных спрашивает – будет ли платить по таким ставкам жена самого премьера, которая уклонялась от уплаты налогов в размере £20 млн, пока Сунак возглавлял министерство финансов? Также люди интересуются – будут ли брать повышенный подоходный налог с приятелей нового премьера и с него самого, разместивших деньги в фонде на Каймановых островах?