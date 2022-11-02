Читатели Mirror критикуют нового британского премьера за повышение налогов

В материале говорится, что теперь британцы, зарабатывающие больше £12 000 будут платить подоходный налог в размере 20%. А если их зарплата превышает £50 000, то налог будет платиться по ставке 40 пенсов, пишет газета “Известия”.
Под статьёй появилось множество гневных комментариев. Один из недовольных спрашивает – будет ли платить по таким ставкам жена самого премьера, которая уклонялась от уплаты налогов в размере £20 млн, пока Сунак возглавлял министерство финансов? Также люди интересуются – будут ли брать повышенный подоходный налог с приятелей нового премьера и с него самого, разместивших деньги в фонде на Каймановых островах?
“Обложи налогами банкиров и нефтяных гигантов, прежде чем тронешь хоть один пенни из моей зарплаты, подлый Сунак!” – написал пользователь с ником Daveob.
Ещё один британец посетовал на то, что у тори (Консервативной партии) хватает наглости во время жёсткого кризиса назначать премьера, усугубляющего ситуацию.
Напомним, Риши Сунак стал новым премьер-министром Великобритании 24 октября, сменив на посту Лиз Трасс. Последняя занимала премьерское кресло менее двух месяцев.
В своей первой публичной речи Сунак обвинил в падении экономики островного королевства Россию и пандемию. При этом британцы назвали его речь отговорками.
Уже 31 октября стало известно, что готовится вотум недоверия новому премьер-министру. Это связано с рядом факторов. В частности, речь шла о том, что Сунак обещал назначить кандидатов от всех крыльев Консервативной партии, но обещания не выполнил.