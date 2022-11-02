Бывшего сотрудника омского вуза будут судить за мошенничество на миллион рублей

Следователи УМВД России по Омской области завершили расследование уголовного дела о мошенничестве с использованием служебного положения. Обвиняемым является 58-летний бывший работник технического вуза.
Следствие выяснило, что с 2015 по 2019 год мужчина выезжал в служебные командировки в Казахстан, где занимался профориентационной работой по привлечению новых студентов. Он совершил 87 таких выездов.
При этом после возвращения из каждой командировки он вносил в отчеты ложную информацию о времени, которое провел в поездке и проживании в арендованных номерах и квартирах. Срок пребывания в командировках оказался завышен на 139 суток.
Сумма ущерба составила 982 тыс рублей. По ходатайству следствия наложили арест на автомобиль обвиняемого стоимостью 1.1 млн рублей. Уголовное дело передали в суд.