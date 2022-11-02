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Бывшего сотрудника омского вуза будут судить за мошенничество на миллион рублей

2 ноября 07:12
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омске экс-сотрудник вуза пойдет под суд за мошенничество

Обвиняемый ездил в командировки, а в отчетах указывал большее время пребывания в поездке.

Следователи УМВД России по Омской области завершили расследование уголовного дела о мошенничестве с использованием служебного положения. Обвиняемым является 58-летний бывший работник технического вуза.

Следствие выяснило, что с 2015 по 2019 год мужчина выезжал в служебные командировки в Казахстан, где занимался профориентационной работой по привлечению новых студентов. Он совершил 87 таких выездов.

При этом после возвращения из каждой командировки он вносил в отчеты ложную информацию о времени, которое провел в поездке и проживании в арендованных номерах и квартирах. Срок пребывания в командировках оказался завышен на 139 суток.

Сумма ущерба составила 982 тыс рублей. По ходатайству следствия наложили арест на автомобиль обвиняемого стоимостью 1.1 млн рублей. Уголовное дело передали в суд.

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#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омск#Уголовное дело#Мошенничество#Вуз
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