Авария в Омске парализовала работу троллейбусов

Восстановить электроснабжение оперативно не получится: в мэрии Омска уточнили, что работы будут вестись сегодня ночью. Только после их завершения движение электротранспорта возобновят. О запуске троллейбусов в Октябрьском округе в мэрии пообещали сообщить дополнительно.