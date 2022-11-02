Авария в Омске парализовала работу троллейбусов

В Октябрьском округе Омска, в районе остановки "Улица Лизы Чайкиной" на улице Богдана Хмельницкого утром в среду, 2 ноября, случилась авария, которая вывела из строя контактную сеть троллейбусов.
В результате ДТП оказалась повреждена одна из опор контактной сети, которая обеспечивала электропитание в транспорте. Через остановку проходят два троллейбуса - №3 и №15, и из-за аварии до конца дня их работа приостанавливается.
Восстановить электроснабжение оперативно не получится: в мэрии Омска уточнили, что работы будут вестись сегодня ночью. Только после их завершения движение электротранспорта возобновят. О запуске троллейбусов в Октябрьском округе в мэрии пообещали сообщить дополнительно.