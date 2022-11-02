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Авария в Омске парализовала работу троллейбусов

2 ноября 09:33
Фото: 1MI

В Омске из-за ДТП перестали ходить два троллейбуса

Авария оказалась не связана с троллейбусами, но в результате ДТП пострадали линии электропередачи.

В Октябрьском округе Омска, в районе остановки "Улица Лизы Чайкиной" на улице Богдана Хмельницкого утром в среду, 2 ноября, случилась авария, которая вывела из строя контактную сеть троллейбусов. 

В результате ДТП оказалась повреждена одна из опор контактной сети, которая обеспечивала электропитание в транспорте. Через остановку проходят два троллейбуса - №3 и №15, и из-за аварии до конца дня их работа приостанавливается. 

Восстановить электроснабжение оперативно не получится: в мэрии Омска уточнили, что работы будут вестись сегодня ночью. Только после их завершения движение электротранспорта возобновят. О запуске троллейбусов в Октябрьском округе в мэрии пообещали сообщить дополнительно. 

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#Ольга Акамова#Город#Новости#Омская область#Авария#Троллейбус
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