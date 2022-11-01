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Забыл вернуть. В Омске отправили в тюрьму мужчину, ограбившего ребенка в поезде

1 ноября 08:38
Фото: 1MI

Омич забрал телефон у 17-летнего попутчика и попал в тюрьму

Мужчина вышел из поезда и отказался возвращать телефон, которым пользовался всю дорогу.

В пресс-службе Омской транспортной полиции рассказали о расследовании уголовного дела об ограблении 17-летнего подростка. Парень в ноябре прошлого года остался без дорогого телефона после поездки с неблагонадежным попутчиком. 

Как рассказали в ведомстве, пострадавший был хорошо знаком с похитителем. Им оказался 22-летний местный житель, который уже не раз был судим за кражу, грабеж и разбой. 

В тот день омич вместе с подростком ехали в Омск на электричке. После прибытия в Омск 22-летний парень "забыл" отдать телефон приятелю, сел в один из автомобилей на стоянке и уехал.

Подросток сообщил о грабеже полицейским на территории вокзала, и вскоре мужчину задержали. На него завели уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ  "Грабеж". Ленинский районный суд приговорил мужчину к 4 годам и 6 месяцам колонии, уточнили в ведомстве. 

#Ольга Акамова#Общество#Новости#Омская область#Омск#Грабеж#Подросток#Вокзал#Уголовное дело
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