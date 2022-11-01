Забыл вернуть. В Омске отправили в тюрьму мужчину, ограбившего ребенка в поезде

В пресс-службе Омской транспортной полиции рассказали о расследовании уголовного дела об ограблении 17-летнего подростка. Парень в ноябре прошлого года остался без дорогого телефона после поездки с неблагонадежным попутчиком.
Как рассказали в ведомстве, пострадавший был хорошо знаком с похитителем. Им оказался 22-летний местный житель, который уже не раз был судим за кражу, грабеж и разбой.
В тот день омич вместе с подростком ехали в Омск на электричке. После прибытия в Омск 22-летний парень "забыл" отдать телефон приятелю, сел в один из автомобилей на стоянке и уехал.
Подросток сообщил о грабеже полицейским на территории вокзала, и вскоре мужчину задержали. На него завели уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ "Грабеж". Ленинский районный суд приговорил мужчину к 4 годам и 6 месяцам колонии, уточнили в ведомстве.