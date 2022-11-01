Выстреливший в подростка омич отправится под стражу на время следствия

В выступлении на суде прокурор подчеркнул, что обвиняемый может воспрепятствовать предварительному следствию, оказать давление на свидетелей. Также не исключены новые эпизоды преступлений, поскольку ранее омич привлекался к уголовной ответственности за совершение преступления в сфере оборота наркотиков, а также за имущественное преступление.