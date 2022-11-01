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Выстреливший в подростка омич отправится под стражу на время следствия

1 ноября 08:25
Фото: 1MI
иллюстрация
Стрелок отправится под стражу на 2 месяца. Раскрыли интересные детали жизни 52-летнего омича, который ночью выстрелил в подростка.

Пресс-служба прокуратуры Омской области сообщила, что в суде сегодня, 1 ноября, поддержали ходатайство о заключении под стражу 52-летнего омича, обвиняемого в покушении на убийство подростка

В выступлении на суде прокурор подчеркнул, что обвиняемый может воспрепятствовать предварительному следствию, оказать давление на свидетелей. Также не исключены новые эпизоды преступлений, поскольку ранее омич привлекался к уголовной ответственности за совершение преступления в сфере оборота наркотиков, а также за имущественное преступление.

Ленинский районный суд с позицией прокуратуры согласился и избрал мерой пресечения заключение под стражу на 2 месяца.

Напомним, мужчину подозревают в покушении на убийство подростка, а также в незаконном изготовлении оружия. Омич частично признал вину. Он выстрелил из обреза в грудь 16-летнему юноше после словесной перепалки ночью 30 ноября.

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