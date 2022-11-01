Выехал навстречу трактору. На трассе Омской области произошло ДТП с пострадавшими

Пресс-служба Госавтоинспекции Омской области сообщила о ДТП на трассе Тюмень — Омск. Около 11 утра в дежурную часть ОМВД Крутинского района поступила информация об аварии с пострадавшими.
Предварительно сотрудники полиции установили, что 22-летний водитель автомобиля «Лада Ларгус» выехал на «встречку» и допустил столкновение с трактором «ЮМЗ». За рулем трактора был 60-летний мужчина, он не пострадал.
Авария произошла в районе 402 километра трассы Тюмень — Омск. В салоне «Лады» также находился 29-летний пассажир. Медицинская помощь потребовалась ему и водителю «легковушки».
Окончательно причины происшествия будут установлены в ходе проверки, но Госавтоинспекция напоминает, что состояние и самочувствие водителя — немаловажный фактор безопасности при поездках на большие расстояния. ПДД запрещает управлять транспортом в болезненном или утомленном состоянии.