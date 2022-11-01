Выехал навстречу трактору. На трассе Омской области произошло ДТП с пострадавшими

​Окончательно причины происшествия будут установлены в ходе проверки, но Госавтоинспекция напоминает, что состояние и самочувствие водителя — немаловажный фактор безопасности при поездках на большие расстояния. ПДД запрещает управлять транспортом в болезненном или утомленном состоянии.