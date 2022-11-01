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Выехал навстречу трактору. На трассе Омской области произошло ДТП с пострадавшими

1 ноября 10:54
Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции Омской области
участник происшествия

В Омской области столкнулись на трассе трактор и легковой автомобиль

На междугородней трассе Омской области случилось ДТП. Трактор не пострадал, просто отъехал в подлесок. Легковой повезло меньше.

Пресс-служба Госавтоинспекции Омской области сообщила о ДТП на трассе Тюмень — Омск. Около 11 утра в дежурную часть ОМВД Крутинского района поступила информация об аварии с пострадавшими.

Предварительно сотрудники полиции установили, что 22-летний водитель автомобиля «Лада Ларгус» выехал на «встречку» и допустил столкновение с трактором «ЮМЗ». За рулем трактора был 60-летний мужчина, он не пострадал.

Авария произошла в районе 402 километра трассы Тюмень — Омск. В салоне «Лады» также находился 29-летний пассажир. Медицинская помощь потребовалась ему и водителю «легковушки».

​Окончательно причины происшествия будут установлены в ходе проверки, но Госавтоинспекция напоминает, что состояние и самочувствие водителя — немаловажный фактор безопасности при поездках на большие расстояния. ПДД запрещает управлять транспортом в болезненном или утомленном состоянии.

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции Омской области
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#Дарья Зыкова#Происшествия#Новости#Омская область#ДТП#ГИБДД#Авария#Трактор#Трасса
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