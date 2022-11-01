Валерий Лимаренко: Автотранспорт в регионе активно переходит на газомоторное топливо

На территории Сахалинской области на сегодня переведено на газомоторное топливо 3 370 единиц автотранспорта, сообщили в региональном министерстве энергетики.
Менее чем за два количество автомобилей, отказавшихся от бензина, возросло почти на 130 единиц. Динамичный рост этого показателя во многом обусловлен компенсациями из регионального бюджета за переход на экологически чистое и экономичное топливо и развития газозаправочной инфраструктуры.
Например, граждане могут рассчитывать на компенсацию затрат на установку газобаллонного оборудования в размере до 150 тысяч рублей. Островным предприятиям также возмещают часть затрат на приобретение газомоторной техники и переоборудование автотранспорта. Предоставляется 50% льгота по транспортному налогу для всех видов автомобилей, использующих природный газ в качестве моторного топлива. Автовладельцы могут воспользоваться этой преференций за налоговые периоды, начиная с 2022 года.
Сервисным центрам по переоборудованию автомобилей с бензина на газ возмещают 70% расходов на закупку специального оборудования. На строительство заправок транспорта компримированным природным газом компании и ИП могут получить субсидию до 36 млн рублей.
Автолюбители отмечают, что переход с бензина на газ позволяет снизить расходы на топливо почти в два раза.
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко подчёркивает, что помимо экономического эффекта, перевод автотранспорта на газомоторное топливо, будет работать на улучшение экологии в островном регионе.
Так, на сегодня в Южно-Сахалинске наблюдается положительная динамика в улучшении состояния атмосферного воздуха. Почти на 25% отмечено снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от автотранспорта по сравнению с 2020 годом, приводит данные портал Sakh.online.