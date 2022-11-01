В Омске расходы на человека в месяц составляют 18 400 рублей

Аналитики из Омскстат отмечают, что год назад эта цифра составляла 13 900 рублей, передает КП-Омск.
На сегодняшний день жители Омской области тратят на еду и алкоголь по 5800 рублей ежемесячно. Еще 2200 рублей составляют коммунальные платежи и 2000 рублей уходит на оплату проезда.
Расходы на посещение гостиниц и точек общепита также возросли. Во II квартале 2022 года средний чек на сферу развлечений составлял 1930 рублей в месяц на человека. Следует отметить, что за аналогичный период прошлого года эта цифра составляла всего 170 рублей.
В семьях с детьми ежемесячные расходы на каждого члена семьи составляют 12 700 рублей, а в семьях без детей почти вдвое больше — 23 400 рублей на человека.