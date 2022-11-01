В Омске расходы на человека в месяц составляют 18 400 рублей

Расходы на посещение гостиниц и точек общепита также возросли. Во II квартале 2022 года средний чек на сферу развлечений составлял 1930 рублей в месяц на человека. Следует отметить, что за аналогичный период прошлого года эта цифра составляла всего 170 рублей.