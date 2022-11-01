Стали известны подробности о состоянии выживших при отравлении газом в Омской области

В пресс-службе СУ СКР по Омской области сообщили подробности о состоянии членов семьи, которая отравилась природным газом минувшей ночью. Уточняется, что все пятеро омичей, в том числе двухлетний ребенок, уже отправились домой.
«В настоящее время все пострадавшие, в том числе и ребенок, отпущены домой в связи с улучшением состояния здоровья, проходят амбулаторное лечение», — сообщили в СУ СКР по Омской области.
В пресс-службе регионального минздрава Городу55 сообщили, что состояние пострадавших удовлетворительное.
Напомним, трагедия едва не случилась в одном из жилых домов в селе Лузино. Из-за утечки газа семья из пяти человек получила отравление, их вовремя госпитализировали и оказали помощь. В обстоятельствах случившегося разбираются следователи, возбуждено уголовное дело, также к проверке присоединилась областная прокуратура.