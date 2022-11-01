Стали известны подробности о состоянии выживших при отравлении газом в Омской области

Напомним, трагедия едва не случилась в одном из жилых домов в селе Лузино. Из-за утечки газа семья из пяти человек получила отравление, их вовремя госпитализировали и оказали помощь. В обстоятельствах случившегося разбираются следователи, возбуждено уголовное дело, также к проверке присоединилась областная прокуратура.