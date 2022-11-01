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Стали известны подробности о состоянии выживших при отравлении газом в Омской области

1 ноября 05:27
Фото: 1MI

Отравившуюся газом семью из Омской области отпустили из больницы

Семья из пяти человек, в том числе маленький ребенок, почти не пострадала.

В пресс-службе СУ СКР по Омской области сообщили подробности о состоянии членов семьи, которая отравилась природным газом минувшей ночью. Уточняется, что все пятеро омичей, в том числе двухлетний ребенок, уже отправились домой.

«В настоящее время все пострадавшие, в том числе и ребенок, отпущены домой в связи с улучшением состояния здоровья, проходят амбулаторное лечение», — сообщили в СУ СКР по Омской области.

В пресс-службе регионального минздрава Городу55 сообщили, что состояние пострадавших удовлетворительное.

Напомним, трагедия едва не случилась в одном из жилых домов в селе Лузино. Из-за утечки газа семья из пяти человек получила отравление, их вовремя госпитализировали и оказали помощь. В обстоятельствах случившегося разбираются следователи, возбуждено уголовное дело, также к проверке присоединилась областная прокуратура.

В пригороде Омска семья из пяти человек отравилась газом
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#Ольга Акамова#Происшествия#Новости#Омская область#Газ#Отравление газом
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