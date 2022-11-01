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Следователи СК России, кадеты и студенты передали гуманитарную помощь на Донбасс

1 ноября 02:46
Фото: СК РФ
Автомобиль с гуманитарной помощью
Груз, в сборе которого поучаствовали сотрудники омского управления и ученики казачьей школы-интерната, отправился также в Запорожскую и Херсонскую области.

В Ростовской области состоялась передача гуманитарного груза, который собрали сотрудники Следственного комитета России, обучающиеся и сотрудники ведомственных академий и кадетских корпусов, а также пациенты и медицинский персонал Госпиталя  для ветеранов войн №2  Департамента здравоохранения города Москвы.

Помощь собирали все офицеры СК. В том числе и в Омской области, каждый оказал посильную помощь, никто не остался в стороне.

«Я хочу подчеркнуть, что приняли участие все сотрудники ведомства от Дальнего Востока до Калининграда, это неравнодушные люди, которые откликнулись на призыв Председателя СК России - оказать содействие тем, кто выполняет сложные боевые задачи», - подчеркнул руководитель управления воспитательной работы СК России Герой России Сергей Васильевич Петров.

Для военнослужащих ВС РФ, для всех тех, кто, рискуя жизнью, работает на передовой, следователи, кадеты, студенты и другие участники сбора подготовили теплые вещи, предметы обмундирования, продукты, медикаменты, бытовые принадлежности и многое другое.

«Я считаю, что каждый уважающий себя гражданин, патриот должен помогать другим людям, это основа нашего Отечества», - отметил студент 1 курса Московской академии СК России Алексей Лыпко.

Отметим, что кадеты СК России сделали поделки своими руками и написали письма военнослужащим, вложив в послания частицу своего сердца и пожелания скорейшей победы.

К слову,  вчера в «Казачьей-школе интернате имени маршала ,Д.Т. Язова» , над которой шествуют СКР по Омской области прошла встреча с кадетами.

«Следователи рассказали кадетам о проводимой специальной военной операции и роли следователей Следственного комитета во время военных действий. Участники беседы отметили, что сила духа и преданность Родине помогают гражданам страны, военным и мирным жителям преодолевать все трудности», – пояснила Городу55 старший помощник руководителя СКР по Омской области Лариса Болдинова.

После беседы кадеты передали следователям посылки для участников спецоперации.

#Василий Попов#Общество#Город#Армия#Спецоперация#Новости#Омск#Омская область#Россия#Следственный комитет#Гуманитарная помощь#Донбасс
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