Следователи СК России, кадеты и студенты передали гуманитарную помощь на Донбасс

Для военнослужащих ВС РФ, для всех тех, кто, рискуя жизнью, работает на передовой, следователи, кадеты, студенты и другие участники сбора подготовили теплые вещи, предметы обмундирования, продукты, медикаменты, бытовые принадлежности и многое другое.