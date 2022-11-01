С тряпкой и ведром наперевес. Омичей пообещали наказать за объявления на столбах

Помимо этого, омичам придется своими силами избавиться от объявлений, надписей или рисунков. Буквально на днях в Октябрьском округе поймали женщину, которая развешивал объявления. Ей повезло, она получила предупреждение, после чего сама избавилась от объявлений. Сейчас решается вопрос о возбуждении административного дела.