С тряпкой и ведром наперевес. Омичей пообещали наказать за объявления на столбах

Омичам напомнили о важности правил благоустройства. В частности, в городской администрации указали на запрет размещения объявлений в местах, которые для этого не предусмотрены. Такая же ситуация обстоит с надписями и рисунками.
Расклеивать объявления, что-то писать или рисовать нельзя на обычных домах, торговых точках, ограждениях, остановках и фонарных столбах. Нарушителей ждут предупреждения или штраф в размере от 2 до 5 тыс рублей.
Помимо этого, омичам придется своими силами избавиться от объявлений, надписей или рисунков. Буквально на днях в Октябрьском округе поймали женщину, которая развешивал объявления. Ей повезло, она получила предупреждение, после чего сама избавилась от объявлений. Сейчас решается вопрос о возбуждении административного дела.