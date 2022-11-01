Пользователи «Портала DA» приобрели в Сибири непрофильных активов на 0.5 млрд рублей

«Портал DA» - это сервис Сбера по реализации непрофильных и залоговых активов, на котором в настоящее время продаётся более восьми тысяч объектов (недвижимость, автомобили, производственные предприятия, оборудование и др.). Более 1200 из них приходится на Сибирские регионы, почти половину всех доступных предложений составляет жилая и коммерческая недвижимость. Кроме того, для приобретения доступны земельные участки, спецтехника, грузовой, пассажирский и легковой транспорт, оборудование и прочие активы.