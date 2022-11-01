Омский НПЗ начал в режиме онлайн передавать Росприроднадзору данные с датчиков

В рамках соглашения между «Газпром нефтью», Росприроднадзором и Минкомсвязи России Омский НПЗ стал первым в регионе, кто внедрил автоматизированную систему мониторинга воздуха (АСМВ). Сегодня система работает на пяти производственных установках предприятия. Всю полученную информацию АСМВ передает напрямую в природоохранные ведомства.