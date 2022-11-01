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Омский НПЗ начал в режиме онлайн передавать Росприроднадзору данные с датчиков

1 ноября 08:30
Фото: Андрей Шавин
Омский НПЗ «Газпром нефти» запустил непрерывную передачу информации об экологических параметрах производства в надзорные органы. Автоматизированный контроль воздуха действует на предприятии с 2022 года.

Механизм передачи и получения данных мониторинга проработали совместно с Росприроднадзором. Датчики смонтированы непосредственно на установках и постоянно следят за экологическими показателями производства. Цифровые инструменты экологического контроля ОНПЗ станут прототипом для выработки отраслевых стандартов и создания комплексной системы мониторинга в рамках нацпроекта «Экология».

В рамках соглашения между «Газпром нефтью», Росприроднадзором и Минкомсвязи России Омский НПЗ стал первым в регионе, кто внедрил автоматизированную систему мониторинга воздуха (АСМВ). Сегодня система работает на пяти производственных установках предприятия. Всю полученную информацию АСМВ передает напрямую в природоохранные ведомства.

«Компания „Газпром нефть“ первой в отрасли внедрила на своих нефтеперерабатывающих заводах в Омске и Москве автоматизированные системы мониторинга и добровольно передает контрольные данные в Росприроднадзор. Такие современные цифровые системы мониторинга, установленные непосредственно на источниках, на 80% повышают скорость инспекций, снижают расходы на организацию проверок, экономят время и обеспечивают прозрачность. Мы приглашаем всю промышленность последовать этому примеру, а не прятать свое производство за семью замками», — сказала руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.

Министр природных ресурсов и экологии Омской области Илья Лобов также отметил, что онлайн-передача экологических данных должна повысить качество контроля за состоянием атмосферы в городе.

«Омский НПЗ стал первым среди промышленных предприятий региона, внедрившим автоматизированную систему мониторинга воздуха. Рассчитываю, что опытом ОНПЗ воспользуются и другие промышленные предприятия Омска для экологического контроля на своих объектах», — отметил министр природных ресурсов и экологии Омской области Илья Лобов.

До конца 2024 года Омский НПЗ собирается распространить технологию АСМВ на основные производственные объекты. Формирование системы входит в программу экологической модернизации Омского НПЗ и в план федерального проекта «Чистый воздух».

«Создание автоматизированной системы мониторинга воздуха — важная часть масштабной модернизации Омского НПЗ. Благодаря этой системе мы обеспечиваем полную информационную открытость работы предприятия для надзорных органов и общественности. ОНПЗ готов делиться своими наработками в вопросах цифрового экомониторинга с коллегами по отрасли. Убежден, что эта технология в будущем станет отраслевым стандартом и будет работать на каждом промышленном объекте в стране», — подчеркнул генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.
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