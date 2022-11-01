«Можно найти очень интересные ставки»: эксперты о том, во что вкладывать деньги

— Предположим, — рассказал руководитель Абсолют Банка, — вы положили на счет 10 тысяч рублей. На них начисляются проценты. Спустя месяц они присоединяются к основной сумме, она вырастает, так что​ в следующем месяце проценты начисляются уже на увеличенную сумму. И ​ дальше такому​ же принципу. При этом вы можете хоть каждый день пополнять свой вклад — через офис банка или онлайн, через мобильное приложение (что гораздо быстрее и удобнее). Мы видим, что чаще всего наши клиенты пополняют такие вклады 1-2 раза в месяц — при получении зарплаты и аванса. За счет капитализации итоговая доходность по таким вкладам получается неплохая. Кроме того, с такого вклада можно снимать часть денег, если возникла необходимость, и проценты при этом не «сгорят».