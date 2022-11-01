«Можно найти очень интересные ставки»: эксперты о том, во что вкладывать деньги

Тема сохранения и приумножения сбережений, актуальная во все времена, в 2022 году стала особенно важной. Эксперты рассказали Городу55 о том, как стоит вести себя на финансовых рынках в нынешней непростой ситуации.
Депозиты на коне
Руководитель Абсолют Банка в Омске Дмитрий Ильченко остановился на теме ставок по депозитам.
— Если сравнивать линейки вкладов, то как раз по непополняемым депозитам ставки традиционно самые высокие, — отметил он. — Средний уровень по рынку — 6,5-7,8% годовых. Некоторые банки (например, Абсолют банк) предлагают доходность до 8-8,25% годовых.
На вопрос «Будут ли ставки по депозитам расти или снижаться?» Ильченко ответил так:
— Те банки, которые планировали поднять ставки по вкладам, уже сделали это. Ключевая ставка Центробанка, главный индикатор финансового рынка, второй раз подряд остается без изменений. Поэтому предпосылок для повышения вслед за ней ставок по депозитам тоже нет. Мой совет: если у вас есть свободные деньги — они должны работать. Депозит сегодня самый надежный и доступный инструмент для того, чтобы сохранить денежные средства и в определенной степени защитить их от инфляции.
Осенью 2022 года у омских вкладчиков Абсолют Банка наиболее популярен непополняемый депозит «Абсолютный максимум+». Его доля стабильно держится на уровне 70% от всех вкладов что объясняется максимальной доходностью. В прошлом году вклады чаще всего оформлялись примерно на год, а этой осенью — на срок от шести до девяти месяцев. Причина проста: при оформлении самых популярных депозитов на такие сроки гарантированы наиболее высокие ставки.
Средний размер вклада вырос за год в полтора раза и достиг 500 тысяч рублей. Это один из очевидных показателей доверия вкладчиков банковской системе. Практически все вклады можно оформить онлайн, через мобильное приложение. Они будут застрахованы так же, как вклады, оформленные в здании банка, а по ряду депозитов при оформлении онлайн еще и действует дополнительная надбавка к ставке — 0,15% годовых.
С пополнением и без
При выборе депозита, по словам Ильченко, исходить надо из того, понадобятся ли вкладчику деньги в ближайшее время. Если есть возможность какое-то время не снимать свои средства с вклада, то стоит выбрать депозит без возможности пополнения, гарантирующий более высокий процент. Если ситуация другая, лучше выбрать вклад с капитализацией процентов. Ставка по такому вкладу будет ниже, но зато проценты будут капитализироваться.
— Предположим, — рассказал руководитель Абсолют Банка, — вы положили на счет 10 тысяч рублей. На них начисляются проценты. Спустя месяц они присоединяются к основной сумме, она вырастает, так что в следующем месяце проценты начисляются уже на увеличенную сумму. И дальше такому же принципу. При этом вы можете хоть каждый день пополнять свой вклад — через офис банка или онлайн, через мобильное приложение (что гораздо быстрее и удобнее). Мы видим, что чаще всего наши клиенты пополняют такие вклады 1-2 раза в месяц — при получении зарплаты и аванса. За счет капитализации итоговая доходность по таким вкладам получается неплохая. Кроме того, с такого вклада можно снимать часть денег, если возникла необходимость, и проценты при этом не «сгорят».
Другой интересный вариант — накопительный счет. Проценты по нему начисляются каждый день, и они достаточно высоки — 7,25% годовых. Выплачиваются они в конце месяца. При этом пополнять счет и снимать с него деньги можно без ограничений. Накопительные счета часто используют клиенты, которые покупают или продают недвижимость. Покупатели хранят на накопительном счете первоначальный взнос, продавцы кладут на него полученную сумму, если не определились с тем, как распорядиться ею в дальнейшем. За последний месяц спрос на накопительные счета в Абсолют Банке вырос в 1,5 раза.
Есть ли альтернатива?
Другие эксперты отмечают, что банковские вклады не должны рассматриваться как единственный инструмент семейной финансовой политики.
— Мы видим, что Центробанк сохраняет ставку на прежнем уровне, — признаёт Илья Баринов, генеральный директор ООО «Сибирский комбинат хлебопродуктов», глава Ассоциации предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Омской области. — В этой ситуации логично предположить, что и ставки по депозитам не претерпят заметных изменений. Однако потенциальному вкладчику в любом случае нужна диверсификация рисков. Не надо рассчитывать только на депозиты и вклады: стоит посмотреть и на какие-то другие инструменты, с помощью которых можно сохранить и приумножить свои средства.
По мнению Баринова, стоит вложиться в отечественную экономику:
— Можно обратить внимание, например, на российский рынок ценных бумаг и поискать какие-то возможности входа, если люди доверяют российской экономике (а мы ведь живём здесь — значит, и государству, и экономике доверяем). Если есть свободные средства — почему бы не вложиться в ценные бумаги? Там можно найти очень интересные ставки. В первую очередь, видимо, стоит смотреть на ценные бумаги госкомпаний, на облигации федерального займа.
Альберт Карпов, доцент кафедры экономики и финансов, считает ситуацию неоднозначной.
— Какие-то спекуляции сейчас очень опасны, — констатирует он. — Сами по себе рублёвые вклады с учетом того, что процентные ставки относительно приподнялись, не имеют хорошей, устойчивой альтернативы. С другой стороны, если человек хочет сберечь свои деньги и инвестировать, я скорее я посоветовал бы вложиться в реальные активы — купить что-то из запланированного. Это может быть недвижимость — квартира, гараж, дача. С учётом нестабильности финансовой системы в целом реальные активы очень серьёзно растут в ценности.
Есть ещё один вариант инвестиций — драгоценные металлы, но с этим сложнее, чем с квартирой, несмотря на более низкие цены.
— Если я правильно понимаю, хождение монет из драгметалов сейчас тоже ограничено, — объяснил Карпов. — Поэтому сказать «давайте инвестировать в монеты» сложно. К тому же это вложение стоит рассматривать не с той точки зрения, что монеты в любой момент можно превратить в рубли: это делается на дальнюю перспективу и в контексте нынешней нестабильности. Если западная финансовая система начнёт разрушаться, драгметаллы начнут расти в цене в том числе и в долларах.
Уйти из рубля
Ещё один очевидный объект инвестирования — иностранная валюта. Но он явно не так перспективен, как в былые времена.
— Сегодня есть смысл покупать иностранную валюту, только если вы планируете зарубежное путешествие, — уверен Дмитрий Ильченко. — Для сохранения и приумножения денежных средств это не подходит: разница между курсом покупки и продажи очень значительна. Кроме того, в последнее время курс доллара довольно стабилен и держится на одном и том же уровне.
— Иностранные валюты — не самое актуальное вложение, — согласился с банкиром Илья Баринов. — Если рассматривать как вариант тот же юань, мы видим, что он ослабляется по отношению к доллару. Валюты, скажем так, недружественных стран покупать точно не стоит, так как слишком высоки риски сейчас. Непонятно, что будет дальше: может быть, они вообще превратятся в ничто.
Альберт Карпов констатировал, что в случае с валютой уровень рисков даже выше среднего.
— Теоретически варианты инвестирования в валюту есть, — признает он, — но ограничений всё больше и больше, и хороших вариантов я не вижу. Иногда ведутся разговоры про юань, про валюты ближневосточных стран, но это скорее экзотика. Чтобы работать на валютном рынке, нужно понимать особенности валютных рисков соответствующей страны. Скажем, юань — своеобразная валюта, он находится под контролем государства, которое то усиливают его, то ослабляют, это непрогнозируемая политика. А у ближневосточных валют проблемы с ликвидностью.