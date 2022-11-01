МегаФон первым запустил удобный сервис оплаты частями Яндекс Сплит

С помощью сервиса Яндекс Сплит покупатели могут приобрести любой товар или услугу на сумму от 800 до 100 тыс. рублей. Первый платеж составит четверть от стоимости товара, а остальную сумму покупки можно оплачивать равными частями в течение двух, четырех или шести месяцев. Оформление услуги занимает около двух минут.