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Из федерального бюджета выделят 18,4 млрд рублей для Омской области

1 ноября 10:06
Фото: 1MI
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Госдума приняла в первом чтении проект бюджета. Омской области выделят 18,4 млрд рублей на 2023 г.

Пресс-служба Омского отделения «Единой России» сообщила о принятии проекта бюджета в первом чтении. Подробности рассказал зампред Государственной Думы, депутат от Омской области Александр Жуков.

Главный финансовый документ страны на 2023 г. прошел первое чтение. Омская область получит из федерального бюджета 18,4 млрд рублей в грядущем году. Средства нацелены на финансирование строительства и ремонта школ, детских садов, поликлиник и ФАПов.

Также на эти деньги будет производиться ремонт дорог, благоустройство дворов и скверов, доплаты к пенсии, горячее питание в школах и другие социальные нужды.

Дополнительно около 2,5 млрд рублей выделят на строительство Красногорского гидроузла на Иртыше.

«Наша задача ко второму чтению подготовить поправки, обеспечивающие сбалансированность бюджета Омской области для финансирования социально значимых вопросов», — сообщил Александр Жуков.
Бюджет Омской области на 2023 год приняли с ростом доходов почти на 9%
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#Экономика#Новости#Омская область#Александр Жуков#Федеральный бюджет#Бюджет Омской области#Госдума РФ#Дарья Зыкова#Касается каждого
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