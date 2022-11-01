Денис Буцаев проинформировал о переносе Биржи ВМР на сайт РЭО

“Наша площадка разместилась на новом домене etp.reo.ru, прошу контрагентов пользоваться Биржей ВМР по этому адресу. Хочу добавить еще немного о функционале электронной торговой площадки. Мы добавили раздел „Помощь“ с материалами по регистрации, авторизации и заполнению карточки организации, а также чат поддержки для тех, у кого возникнут дополнительные вопросы по работе площадки”, – приводит слова гендиректора РЭО Дениса Буцаева 360tv.ru. Он также добавил, что в разделе “Торги” были сделаны подсказки при подписании документов, кроме того, появилась возможность получить консультацию эксперта РЭО с помощью формы заявки.
Как отметил глава РЭО, дополнительно создана форма обратной связи для сбора и обработки замечаний от клиентов. Цель всех этих функций – повысить эффективность при работе с площадкой и сделать ее удобнее. Буцаев также подчеркнул: Российский экологический оператор всегда открыт для предложений и замечаний по работе ЭТП.
Кроме вышеупомянутого функционала, ЭТП предоставляет большие возможности по размещению лотов. В соответствии со справочниками РЭО можно создавать лоты на куплю-продажу вторичных материальных ресурсов, вторсырья или услуг утилизации. Их фильтрация возможна по типу сделки, разделу, группе, дистанции или сумме. Добавили геолокацию лотов при поиске аукционов и возможность фильтровать лоты по расстоянию.
Как ранее информировал РЭО, половину всех участников Биржи ВМР составили утилизаторы (43,1%) и заготовители (16,52%), а также товаропроизводители и импортеры (29,3%), объекты обработки и региональные операторы (6,03%) и другие отраслевые участники (5,22%).
Особенность площадки заключается в том, что все утилизаторы должны пройти обязательную верификацию, если хотят на ней разместиться. Это можно сделать в соответствующем реестре в ЕФГИС УОИТ (Единой государственной системе учета отходов от использования товаров). При этом информация о каждой сделке с ними всегда направляется в данную систему. В реестре утилизаторы подтверждают свои мощности.
За счет детального отбора участников Биржи ВМР (реализация этого мероприятия идет в рамках федерального проекта и национальной инициативы "Экономика замкнутого цикла") процесс выполнения расширенной ответственности производителей (РОП) становится более прозрачным и контролируемым, сегмент переработки ТКО выводится в легальное русло. Кроме того, тщательный отбор участников позволяет увидеть аналитику отрасли, в том числе ценообразование в сфере обращения с ТКО.