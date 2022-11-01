Денис Буцаев проинформировал о переносе Биржи ВМР на сайт РЭО

“Наша площадка разместилась на новом домене etp.reo.ru, прошу контрагентов пользоваться Биржей ВМР по этому адресу. Хочу добавить еще немного о функционале электронной торговой площадки. Мы добавили раздел „Помощь“ с материалами по регистрации, авторизации и заполнению карточки организации, а также чат поддержки для тех, у кого возникнут дополнительные вопросы по работе площадки”, – приводит слова гендиректора РЭО Дениса Буцаева 360tv.ru. Он также добавил, что в разделе “Торги” были сделаны подсказки при подписании документов, кроме того, появилась возможность получить консультацию эксперта РЭО с помощью формы заявки.