Работа есть, работники тоже. Выяснилось, как изменился омский рынок труда

Пресс-служба министерства труда и социального развития Омской области сообщила, что в базе вакансий на данный момент 42 тыс предложений. Как требовались ранее рабочие на стройку и в промышленность, так и требуются. Спрос на инженеров, бюджетников и работников здравоохранения тоже не поменялся.