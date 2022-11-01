Работа есть, работники тоже. Выяснилось, как изменился омский рынок труда

Пресс-служба министерства труда и социального развития Омской области сообщила, что в базе вакансий на данный момент 42 тыс предложений. Как требовались ранее рабочие на стройку и в промышленность, так и требуются. Спрос на инженеров, бюджетников и работников здравоохранения тоже не поменялся.
Минтруд сообщил, что лишь незначительная часть безработных мужчин снялась с учета в связи с частичной мобилизацией. Те граждане, кто уже трудился по договору, после мобилизации рабочие места сохранили. Поэтому их временный уход с рабочего места не сказался на уровне безработицы.
Уровень безработицы остался также на прежнем рекордно-низком месте и составил менее 1%, уточнили в ведомстве.