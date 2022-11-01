Город55
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Работа есть, работники тоже. Выяснилось, как изменился омский рынок труда

1 ноября 06:16
Фото: 1MI
иллюстрация

Минтруд: Частичная мобилизация не поменяла омский рынок труда

Минтруд не заметил изменений в структурах спроса и предложения на рынке труда Омской области в связи с частичной мобилизацией

Пресс-служба министерства труда и социального развития Омской области сообщила, что в базе вакансий на данный момент 42 тыс предложений. Как требовались ранее рабочие на стройку и в промышленность, так и требуются. Спрос на инженеров, бюджетников и работников здравоохранения тоже не поменялся.

Минтруд сообщил, что лишь незначительная часть безработных мужчин снялась с учета в связи с частичной мобилизацией. Те граждане, кто уже трудился по договору, после мобилизации рабочие места сохранили. Поэтому их временный уход с рабочего места не сказался на уровне безработицы.

Уровень безработицы остался также на прежнем рекордно-низком месте и составил менее 1%, уточнили в ведомстве.

Работают почти все. В Омской области заявили о рекордном уровне безработицы
Узнать подробнее
#Дарья Зыкова#Экономика#Частичная мобилизация в России#Новости#Омская область#Центр занятости#Безработица#Рынок труда#Минтруд#Статистика#Касается каждого
Подпишитесь
Режим повышенной готовности в Омске, скандал с Шаром Бухгольца, новогодняя экономия
Сегодня, 16:41
Омские дольщики, обманутые фирмой убитого Берга, вновь пытаются вернуть свои деньги
Сегодня, 11:31
Спустя 20 лет работы. В Омске ликвидировали роддом № 5
Сегодня, 09:23
А снег не знал и падал. Омичей ждут сильнейший ветер и мрачные будни
Сегодня, 13:15
«В резиновых сапогах только и ходить». Омичи сообщили о «затоплении» в Нефтяниках
Сегодня, 15:06
Шок. Омичи второй раз за неделю фиксируют тараканов в пирожках «Триумфа»
Сегодня, 16:10