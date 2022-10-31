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Врач рассказал, чем чревато подавление переживаний

31 октября, 22:25
Марк Сандомирский, доктор психологических наук, рассказал, почему опасно и вредно подавлять негативные эмоции.

Слова врача приводит infox.ru. В интервью радио Sputnik он отметил: множество людей не знают, что делать с переживаниями, а потому просто подавляют и не демонстрируют их. Врач предупредил: это грозит как минимум обострением хронических заболеваний – гипертонии, астмы, диабета, язвы желудка. Не исключено и развитие психических расстройств, в том числе, депрессии и различных видов зависимостей, начиная с алкогольной. 

Если человек подавляет негативные эмоции, то способен испортить жизнь не только себе, но и окружающим. Подавляющий свои чувства может вести себя агрессивно и экстремально. Дело в том, что непрожитые эмоции он переносит на окружающих, которых и винит в своих проблемах. 

Причина неумения людей справляться с отрицательными эмоциями, по мнению Сандомирского – недостаток эмоциональной культуры. Многие не умеют реагировать, давать разрядку своим переживаниям, однако могут их сдерживать. Научиться проживать отрицательные эмоции можно как самим, с помощью психологической литературы, так и при поддержке специалиста.

#Ольга Земскова
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