Врач рассказал, чем чревато подавление переживаний

Если человек подавляет негативные эмоции, то способен испортить жизнь не только себе, но и окружающим. Подавляющий свои чувства может вести себя агрессивно и экстремально. Дело в том, что непрожитые эмоции он переносит на окружающих, которых и винит в своих проблемах.