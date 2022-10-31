Валерий Лимаренко: На модернизацию медучреждений выделено свыше ста млрд рублей

Губернатор и власти островного региона большое внимание уделяют не только оснащению клиник, но и поддержанию медицинских объектов в нормативном работоспособном состоянии. С 2019 года капитальные ремонты прошли в корпусах 35 медучреждений. Например, капремонт проведён в здании поликлиники Поронайской ЦРБ. Изменения произошли и в других лечебных организациях разных муниципальных образований: в поликлиниках Долинской и Корсаковской ЦРБ, амбулатории села Бошняково Углегорского района, в детском отделении Александровск-Сахалинской ЦРБ, в областной стоматологической поликлинике и других.