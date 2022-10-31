В Подмосковье дали оценку действиям подравшегося с пассажиром контролера

26 октября в автобусе, следовавшем по маршруту № 1255к из Подольска в Москву, до станции метро «Бунинская Аллея», произошел инцидент — пассажиры на просьбу контролеров предоставить билеты за проезд и документы ответили отказом. В ответ на это контролеры пригрозили вызовом полиции. Пассажиры попытались покинуть автобус на остановке, один из них ударил ногой женщину-контролера, затем завязался конфликт с другим инспектором, сообщает 360tv.ru.
По факту происшествия сотрудники правоохранительных органов уже проводится проверка, также проводится внутреннее расследование в отношении контролера.
В региональном Министерстве транспорта подчеркнули, что ни один сотрудник транспортного комплекса Подмосковья не имеет права применять в отношении пассажиров физическую силу. Представители ведомства принесли пассажирам извинения.