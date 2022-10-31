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В Подмосковье дали оценку действиям подравшегося с пассажиром контролера

31 октября 08:55
Фото: 1MI
В Подольске в одном из автобусов между контролером и пассажиром завязалась драка. Ситуацию взяло на контроль региональное Министерство транспорта, где заявили, что поведение инспектора недопустимо.

26 октября в автобусе, следовавшем по маршруту № 1255к из Подольска в Москву, до станции метро «Бунинская Аллея», произошел инцидент — пассажиры на просьбу контролеров предоставить билеты за проезд и документы ответили отказом. В ответ на это контролеры пригрозили вызовом полиции. Пассажиры попытались покинуть автобус на остановке, один из них ударил ногой женщину-контролера, затем завязался конфликт с другим инспектором, сообщает 360tv.ru.

По факту происшествия сотрудники правоохранительных органов уже проводится проверка, также проводится внутреннее расследование в отношении контролера.

В региональном Министерстве транспорта подчеркнули, что ни один сотрудник транспортного комплекса Подмосковья не имеет права применять в отношении пассажиров физическую силу. Представители ведомства принесли пассажирам извинения. 

#Происшествия
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