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В компании Huawei задумались о прекращении сотрудничества с Россией

1 ноября, 00:17
Специалисты обнаружили признаки того, что китайская компания Huawei может покинуть российский рынок.

Как пишет Infox со ссылкой на «Известия», компания пока не заявляла о подобных планах, однако недавно снова прервала поставки в РФ телефонов, планшетов и прочей техники. Московский офис Huawei сдадут в аренду с февраля 2023 года. Также источники, близкие к руководству компании, сообщили, что Huawei больше не поставляет товары в РФ напрямую.

Напомним, компания Huawei еще в июне заявила о закрытии своих официальных торговых точек в России. Позже она перевезла своих российских сотрудников в Казахстан и Узбекистан. Впрочем, аналитики утверждают, что поставки техники Huawei на российский рынок будут продолжаться: по личным каналам дистрибьюторов, которые смогут покупать товары через посредников в КНР. Цена на продукцию, по мнению специалистов, не изменится.

#Ольга Земскова
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