В компании Huawei задумались о прекращении сотрудничества с Россией

Напомним, компания Huawei еще в июне заявила о закрытии своих официальных торговых точек в России. Позже она перевезла своих российских сотрудников в Казахстан и Узбекистан. Впрочем, аналитики утверждают, что поставки техники Huawei на российский рынок будут продолжаться: по личным каналам дистрибьюторов, которые смогут покупать товары через посредников в КНР. Цена на продукцию, по мнению специалистов, не изменится.